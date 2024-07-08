Видео Трагическая авария в Тукумском крае: эксперты назвали две основные причины ДТП

Скорее всего, превышение разрешенной скорости движения и техническое состояние автомобиля являются двумя основными причинами аварии, заключают эксперты. Об этом сообщает Panorāma.

Руководитель пилотного проекта по расследованию серьезных дорожно-транспортных происшествий Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Оскар Ирбитис поясняет: "В большинстве случаев машина осталась бы возле того дерева, но видя, что произошло еще одно столкновение и еще одно дерево повреждено, это точно не 90 километров в час".

Второй причиной было техническое состояние автомобиля.

"Тот факт, что он дефрагментировался, показывает, что качество не очень хорошее. А машинам, попавшим в трагические аварии, около 20 лет. Если бы они были новыми и свежими, системы активной и пассивной безопасности сработали бы", - добавил Ирбитис.

В результате удара автомобиль раскололся на две части. В результате аварии погибли мужчина 1977 г. рожд., а также еще один мужчина и женщина, личности которых пока не установлены.

В результате столкновения пострадал мужчина 1993 года рождения, его доставили в больницу.

В связи с инцидентом Государственная полиция возбудила уголовное дело.

Читатель портала Apollo.lv Вилнис прислал два видео с места происшествия. На видео видна ​​одна из частей автомобиля BMW.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 114 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 20 человек, трое погибли.

За различные нарушения правил дорожного движения составлено 432 протокола, в том числе 220 за превышение скорости и один за агрессивное вождение.

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