После обстрела детской больницы "Охматдет" в Киеве на портале ziedot.lv открыли сбор средств

"Жестокость российской армии и населения не знает границ. Послать свои смертоносные ракеты в детскую больницу - это особая жестокость и непостижимое преступление. Призываем вас сделать пожертвование на помощь детской больнице "Охматдет" в Киеве. Наши пожертвования не могут оживить погибших, но дадут надежду выжившим, окажут практическую поддержку и покажут, что нам не все равно", - говорится в заявлении благотворительной организации.

Пожертвовать можно: на портале Ziedot.lv: ziedot.lv/slimnicai

позвонив по телефону для пожертвований 90 20 40 20 (стоимость звонка 1,50 евро) Пожертвования детской больнице "Охматдет" в Киеве будут переданы в сотрудничестве с посольством Латвии в Украине.

Как сообщалось, российские войска утром 8 июля нанесли комбинированный ракетный удар по Украине, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. По всей Украине объявили воздушную тревогу. Сообщается о десятках погибших. Одна из ракет попала в детскую больницу "Охматдет" в Киеве. В больнице при обстреле пострадали 16 человек, семеро пострадавших - дети. 15 пострадавших госпитализированы. Два человека погибли.

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