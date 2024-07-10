Фото В Европе построят самый мощный танк в мире

Фото: X / @VinodDX9

Этот танк отражает меняющееся время, когда поля сражений стали более сложными и требуют бронетехники, способной противостоять самым разным угрозам, от дронов до других танков.

EMBT ADT 140 оснащен 140-мм пушкой, которая крупнее, чем у других танков, и оснащен 20-мм и 30-мм автоматическими пулеметами. Конструкция танка является ответом на потребность в более универсальном и мощном вооружении, что показала война в Украине.

Шасси танка создано на базе модели Leopard 2, но его башня - ASCALON Demonstrator Turret 140 mm или ADT 140 - полностью беспилотная и оснащена 140-мм основной пушкой Nexter. Кроме того, в башне установлены 30-мм и 20-мм автоматические пулеметы, управляемые с пульта дистанционного управления, расположенного в корпусе танка. 7,62-мм пулемет расположен в отдельной минибашне.

Фото: X/@VinodDX9

Танк оснащен различными системами, повышающими его возможности. Беспилотная башня оснащена многофункциональным сенсорным комплексом, который включает в себя шесть радаров APS/Anti-UAS (противодроновые), четыре датчика лазерного предупреждения и предупреждения о ракетном нападении, акустический датчик пушки и систему ситуационной осведомленности на 360 градусов.

Разнообразие танкового вооружения является ответом на широкий спектр угроз: от легкобронированных целей до тяжелобронированных танков.

Это показывает, что танки по-прежнему жизнеспособны на поле боя и что оснащение их различными типами вооружения является одним из способов повышения их возможностей.

Увеличенный ствол орудия (140 мм) танка превышает стандарт 120/125 мм, широко используемый во всем мире, что делает его более крупной и мощной боевой машиной.

Разработка танка является совместной работой Франции и Германии по созданию единого боевого танка для армий обеих стран.

EMBT ADT 140 будет продемонстрирован в 2025 году.

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