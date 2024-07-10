Фото В Европе построят самый мощный танк в мире

Европейская оборонно-промышленная компания KNDS разработала новый боевой танк EMBT ADT 140, оснащенный тремя орудиями, для противостояния различным угрозам на современных полях сражений, сообщает издание Postimees.
Этот танк отражает меняющееся время, когда поля сражений стали более сложными и требуют бронетехники, способной противостоять самым разным угрозам, от дронов до других танков.
EMBT ADT 140 оснащен 140-мм пушкой, которая крупнее, чем у других танков, и оснащен 20-мм и 30-мм автоматическими пулеметами. Конструкция танка является ответом на потребность в более универсальном и мощном вооружении, что показала война в Украине.
Шасси танка создано на базе модели Leopard 2, но его башня - ASCALON Demonstrator Turret 140 mm или ADT 140 - полностью беспилотная и оснащена 140-мм основной пушкой Nexter. Кроме того, в башне установлены 30-мм и 20-мм автоматические пулеметы, управляемые с пульта дистанционного управления, расположенного в корпусе танка. 7,62-мм пулемет расположен в отдельной минибашне.
Танк оснащен различными системами, повышающими его возможности. Беспилотная башня оснащена многофункциональным сенсорным комплексом, который включает в себя шесть радаров APS/Anti-UAS (противодроновые), четыре датчика лазерного предупреждения и предупреждения о ракетном нападении, акустический датчик пушки и систему ситуационной осведомленности на 360 градусов.
Разнообразие танкового вооружения является ответом на широкий спектр угроз: от легкобронированных целей до тяжелобронированных танков.
Это показывает, что танки по-прежнему жизнеспособны на поле боя и что оснащение их различными типами вооружения является одним из способов повышения их возможностей.
Увеличенный ствол орудия (140 мм) танка превышает стандарт 120/125 мм, широко используемый во всем мире, что делает его более крупной и мощной боевой машиной.
Разработка танка является совместной работой Франции и Германии по созданию единого боевого танка для армий обеих стран.
EMBT ADT 140 будет продемонстрирован в 2025 году.
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