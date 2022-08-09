Человечество способно создать как большую красоту, так и великое разрушение. Ко второй категории определенно относится оружие, которые еще с самого начала существования человека использовалось, чтобы убивать друг друга. Портал TVNET обобщил информацию о 5 самых смертоносных видах обычного оружия в современной истории.

Появление пулемета в арсенале мировых держав в 19-м веке безвозвратно изменило традиции ведения войны. В годы Первой мировой войны пулемет Максима широко использовался на поле боя как на западном, так и на восточном фронте. Его достижения скрываются в объединении двух факторов - 1) использование технологических решений второй половины 19-го века (например, бездымный порох, ленточная подача боеприпасов) и 2) придерживание архаичного ведения пехотной войны. В рамках второго фактора солдат посылали занимать пулеметы при помощи массированного нападения, что делало их легкими целями для оружия. Считается, что в первый день битвы на Сомме немецкие солдаты при помощи этого пулемета убили примерно 20 000 британцев.