Под Екабпилсом вандалы пытались сломать радар средней скорости

Как подчеркнули представители LVC, что благодаря системе безопасности устройство не пострадало и радар продолжает работать.

LVC подала заявление в Государственную полицию.

В LVC напомнили, что на 16 участках государственных дорог установлена ​​система контроля средней скорости. Как утверждает LVC, количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в которых пострадали люди снизилось на 38%, а ДТП с тяжелыми травмами - на 50%.

В ближайшее время на дорогах планируется установить еще 17 радаров для регулирования средней скорости.

В Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) отметили, что статистика печальна: сравнение начала лета 2022 и 2023 годов показывает, что в прошлом году резко возросло количество ДТП, совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения, с погибшими и тяжело пострадавшими.

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