airBaltic запускает специальные рейсы в Лиепаю

Специальные рейсы запланированы с сегодняшнего дня по 22 июля, когда в Латвии пройдет этап чемпионата мира по ралли (WRC) 2024 года Tet Rally Latvia, а также с 1 августа по 5 августа, когда состоится музыкальный фестиваль Summer Sound.

Рейсы из Риги в Лиепаю будут осуществляться по четвергам в 23:10 и по воскресеньям в 23:10, а рейсы из Лиепаи в Ригу - по пятницам в 05:45 и по понедельникам в 05:45.

Продолжительность полета составит 45 минут.

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