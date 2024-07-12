Разрешить ли собакам гулять по пляжам Юрмалы в межсезонье? Приглашают высказать мнение

В Юрмальское самоуправление поступило коллективное прошение "О возможности выгула собак на пляжах Юрмалы". Целью этой инициативы было разрешить присутствие собаки на всем пляже Рижского залива на территории Юрмалы. Для реализации этого плана необходимо внести изменения в обязательные правила.

Подготовленные поправки предусматривают, что на пляже Рижского залива в черте Юрмалы с 1 ноября по 31 марта разрешено находиться с собакой при условии, что собака находится на поводке. Также предусмотрено, что во всех общественных местах административной территории Юрмальского края собака находится на поводке.

Планируется, что собак будет разрешено пускать без поводка во внутренних общественных водоемах, за пределами благоустроенных мест для купания, если владелец собаки сможет это контролировать. Также будет разрешено находиться с собакой без поводка на благоустроенных площадках муниципального образования для выгула собак, если собака не признана опасной. Собака без поводка может находиться в зонах выгула собак на расстоянии, которое владелец собаки может ее контролировать.

Мэрия Юрмалы планирует сохранить запрет на пребывание, выгул и купание животных на морском пляже с 1 апреля по 31 октября. Цель запрета – обеспечить санитарную чистоту, соблюдение гигиенических требований и должное качество воды в купальных зонах курортного города, а также не создавать угрозы здоровью и безопасности людей.

Проект постановления вынесен на общественное обсуждение до 23 июля.

Уже сообщалось, что Юрмальская городская дума концептуально поддержала идею разрешить выгул собак на пляжах Юрмалы в межсезонье.

В настоящее время запрет на привоз домашних животных на пляж Рижского залива в Юрмале действует круглый год.

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