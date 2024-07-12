Кроме того, KNAB при проверке не получило подтверждения, что представители "Единства" требовали от предприятия предоставлять услуги бесплатно или совершали преступные действия, связанные с незаконным финансированием партии, в том числе не требовали или не вымогали у предприятия финансирование, за что предусмотрена уголовная ответственность.

По итогам проверки 12 июля KNAB решило отказаться от возбуждения уголовного процесса. Такое решение было принято в связи с тем, что в действиях представителей партии БПБК не обнаружило признаков состава преступления.

Дополнительно KNAB сообщает, что юридическим лицам запрещено каким-либо образом финансировать политические организации, в том числе безвозмездно оказывать им услуги. В данном случае партия приняла незаконное финансирование в виде услуг, но у KNAB не было правовых оснований для рассмотрения этого нарушения в рамках административного процесса и привлечения вовлеченных сторон к административной ответственности из-за истечения срока давности.

Срок давности за административные правонарушения, связанные с финансированием партий, составляет два года со дня совершения правонарушения. В свою очередь, не позднее чем в течение четырех лет со дня совершения нарушения KNAB вправе обязать правонарушителя вернуть в государственный бюджет незаконно полученные или израсходованные финансовые средства.

Уголовная ответственность за возможное незаконное финансирование партии может наступить, а KNAB имеет право начать уголовный процесс, если политическая организация незаконно финансировалась в крупном размере, что составляет не менее 50 минимальных месячных зарплат.

Также сообщалось, что руководитель IТ-компании SOAAR Ренар Каджулис утверждал, будто бывший генеральный секретарь "Единства" Артис Кампарс пытался повлиять на результаты подсчета голосов на выборах в Сейм в 2014 году в пользу ведущего кандидата партии Солвиты Аболтини.

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