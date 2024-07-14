Борьба с потом. Как выбрать подходящий дезодорант?

Лето в самом разгаре, а это означает бесконечные волны жары. Дезодорант длительного действия, защищающий одежду от пота и запахов - незаменимое средство гигиены в эти дни. Как не растеряться в широком ассортименте и выбрать подходящий?
Вместе с фармацевтом Apotheka Амандой Озолиней мы ознакомились с различными видами дезодорантов, их плюсами и минусами, а также с интересными фактами об этих незаменимых летних помощниках.
"Кажется, что тут особенного - пойти и купить себе дезодорант, однако глядя на широкий выбор в аптеках и магазинах, где представлены продукты как в виде спрея, так и ролики и гели, легко растеряться. Какой из них подойдет мне лучше всего? Давайте попробуем разобраться вместе", - говорит фармацевт.
Интересные факты о потении
* За всю жизнь человек выделяет около 20 000 литров пота.
* Больше всего потеют подмышки, пах, лоб и ступни, так как именно в этих местах находится больше всего потовых желез.
* Пот сам по себе не имеет запаха, потому что состоит из воды. Неприятный запах вызывают живые микроорганизмы на нашем теле.
* Чрезмерное потоотделение вредно для организма - пот выделяет раздражающие вещества, которые могут вызвать воспаление кожи, спровоцировать грибковые заболевания кожи.
"Когда вы потеете, организм выводит продукты метаболизма, регулирует кровяное давление и выделяет тепло, которое помогает поддерживать постоянную температуру тела. Летом потливость - обычное явление, и даже при чрезмерном потоотделении люди часто думают, что всему виной жаркая погода или слишком долгое пребывание на солнце. Однако если потливость стала серьезной помехой и влияет на повседневную жизнь, стоит обратиться к врачу, чтобы определить ее причину", - говорит Аманда Озолиня, сертифицированный фармацевт Apotheka.
Дезодорант или антиперспирант?
По словам фармацевта, все средства против пота можно разделить на две большие группы: дезодоранты и антиперспиранты. "Казалось бы, они выполняют одну и ту же функцию - сохраняют приятный запах, но методы совершенно разные. Дезодоранты только подавляют запах пота, но человек продолжает потеть, в то время как антиперспиранты - это средства сильного действия, которые останавливают или значительно уменьшают сам процесс потоотделения на срок до 72 часов", - объясняет фармацевт. Потоотделение останавливают соли металлов (наиболее распространены соли алюминия), которые сужают потовые железы.
"Важно также помнить, что их следует наносить только на здоровую, неповрежденную и сухую кожу. И они не рекомендуются для ежедневного использования. Если без антиперспирантов не обойтись, желательно использовать их попеременно с дезодорантами в зависимости от ситуации - длительная блокировка потовых желез разрушает иммунитет кожи", - напоминает фармацевт Apotheka".
Дезодорант можно использовать до двух раз в день, а вот антиперспирант никогда не следует использовать чаще, чем указано на упаковке.
Разные виды дезодорантов - для каждого свой!
Прежде чем выбрать дезодорант, изучите все варианты.
Спрей. Это самая удобная в использовании формула. Дезодоранты-спреи идеально подходят для быстрого освежения, так как они быстро высыхают. Некоторые из них после высыхания оставляют порошкообразный след, но они всегда обеспечивают хорошую защиту от неприятных запахов. Одним флаконом могут пользоваться несколько человек, так как аппликатор не касается кожи. Чтобы воспользоваться этим средством, слегка встряхните баллончик, снимите колпачок и распылите в подмышки с расстояния около 10 см.
Ролик. Этот дезодорант также легко наносится, но из-за его жидкой консистенции некоторым он может показаться слишком влажным. Ролики обычно хорошо защищают от запаха пота, их очень легко наносить, так как они скользят и прилипают к телу. Кроме того, эти средства, как правило, действуют дольше, чем дезодоранты-спреи.
Гель. Эта версия содержит густой прозрачный гель с хорошей стойкостью. Следует учесть, что после нанесения нужно немного подождать, чтобы он полностью высох. Как и у роликового, у этого средства есть наконечник-аппликатор, который дозирует средство, а у большинства дезодорантов есть вращающийся диск, который дозирует нужное количество дезодоранта. Особенно подходит для сухой кожи.
Карандаш. Удобный формат, легко использовать в повседневной жизни. Его действие начинается сразу после нанесения. Подходит для жирного типа кожи или для тех, кто обильно потеет. Чтобы нанести твердый дезодорант, двигайтесь вверх-вниз, чтобы полностью покрыть область подмышек.
Кремообразный. Удобен в использовании, но некоторым может показаться слишком сухим. Эффективен в течение всего дня. Для всех типов кожи.
Кристаллы. Кристаллические дезодоранты изготавливаются только из натуральных минеральных солей. Это хороший выбор для подростков, которые используют натуральные продукты или имеют очень чувствительную кожу. Использование кристаллов не закупоривает поры кожи, но препятствует размножению бактерий, а также предотвращает появление неприятного запаха. Кроме того, их состав не испачкает одежду и прослужит очень долго, до одного года.
Салфетки. Дезодорирующие салфетки в индивидуальной упаковке предназначены для одноразового использования. Они идеально подходят для путешествий или в том случае, если вы забыли нанести дезодорант дома.
Антиперспирант, или средство против пота. Дезодоранты убивают бактерии, вызывающие запах, в то время как антиперспиранты выполняют другую функцию. Они содержат ингредиенты, такие как соли алюминия, которые временно закупоривают поры, предотвращая выделение пота. Антиперспиранты лучше всего работают, если наносить их на чистую и сухую кожу перед сном. Для дополнительной свежести можно повторно нанести их утром. "Однако стоит помнить, что длительное использование антиперспирантов может заблокировать работу потовых желез и повредить иммунитет кожи, ведь с помощью пота мы избавляемся от токсинов", - отмечает фармацевт.
Знаете ли вы, что и дезодоранты, и антиперспиранты можно использовать в любом месте тела, где потовые железы вырабатывают ощутимый запах, включая подмышки, ступни, пах, шею, грудь и другие области?
Традиционный или антибактериальный?
По словам фармацевта, дезодоранты могут быть традиционными или антибактериальными. Традиционный дезодорант будет мягким и предназначен для временной маскировки запаха пота, в то время как в антибактериальный дезодорант добавлены бактерициды и триклозан, которые могут разрушать или даже убивать бактерии, вызывающие запах.
Ответ на вопрос, какой дезодорант лучше, зависит от вашего образа жизни и личных предпочтений. "Если вы часто потеете или очень физически активны, выбирайте антиперспирант, который дольше сохраняет сухость и не оставляет запаха. Если же вы не так сильно потеете в течение дня, то, скорее всего, вам будет достаточно классического дезодоранта и антиперспирант вам не понадобится, - советует фармацевт. - Однако если у вас чувствительная кожа, выбирайте дезодорант с мягким действием - без раздражающих химических веществ и отдушек. Если у вас чувствительная или сухая кожа, лучше выбирать средства с большим количеством увлажняющих веществ и 0% спирта".
Статья подготовлена в сотрудничестве с Apotheka
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