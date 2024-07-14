Борьба с потом. Как выбрать подходящий дезодорант?

Вместе с фармацевтом Apotheka Амандой Озолиней мы ознакомились с различными видами дезодорантов, их плюсами и минусами, а также с интересными фактами об этих незаменимых летних помощниках.

"Кажется, что тут особенного - пойти и купить себе дезодорант, однако глядя на широкий выбор в аптеках и магазинах, где представлены продукты как в виде спрея, так и ролики и гели, легко растеряться. Какой из них подойдет мне лучше всего? Давайте попробуем разобраться вместе", - говорит фармацевт.

Интересные факты о потении

* За всю жизнь человек выделяет около 20 000 литров пота.

* Больше всего потеют подмышки, пах, лоб и ступни, так как именно в этих местах находится больше всего потовых желез.

* Пот сам по себе не имеет запаха, потому что состоит из воды. Неприятный запах вызывают живые микроорганизмы на нашем теле.

* Чрезмерное потоотделение вредно для организма - пот выделяет раздражающие вещества, которые могут вызвать воспаление кожи, спровоцировать грибковые заболевания кожи.