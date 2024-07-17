Диарея... Конец путешествию?

Когда человек готовится посетить чужие страны, он настроен на новые впечатления, наслаждение жизнью и отдых. Поездку часто ожидают и планируют круглый год, воображение рисует ее с солнечной беззаботностью и наименьшей готовностью думать о неприятных сюрпризах, связанных со здоровьем, которые могут возникнуть. Одна из них - диарея.
«Диарея путешественника» - очень распространенное явление, которое может застать туристов как в далеких и слаборазвитых странах, так и здесь, в Европе. И очень грустно, когда самые яркие впечатления от поездки связаны с постоянным поиском туалета.
Следует позаботиться и об этом прозаическом нюансе, чтобы не испортить ожидаемый отдых себе и своим попутчикам.
Вот несколько ключевых вопросов, на которые вы должны получить ответы перед путешествием.
Насколько высок риск возникновения диареи во время туристической поездки?
Это во многом зависит от пункта назначения поездки. Регионы Центральной Америки, Южной Америки, Африки, Южной и Юго-Восточной Азии считаются зонами высокого риска. Восточная Европа, Центральная Азия, Ближний Восток и Карибский бассейн подвержены наименьшему риску, в то время как Западная Европа, Северная Европа, Япония, Канада, США, Сингапур, Австралия и Новая Зеландия – зоны с самым низким риском. Ответственные туристические компании информируют своих клиентов о различных проблемах со здоровьем, которые могут возникнуть в конкретном регионе, и призывают к профилактике заболеваний, включая предотвращение «диареи путешественников». Некоторые нюансы могут даже не прийти в голову человеку, который не является опытным туристом, например, не стоит полоскать рот гостиничной водопроводной водой после чистки зубов, так как она может содержать микроорганизмы, вызывающие диарею.
Какие меры предосторожности следует принять, чтобы предотвратить «диарею путешественника»?
Следует понимать, что основными источниками заражения являются вода и пища. Поэтому не покупайте еду у уличных торговцев, не ешьте продукты, приготовленные из недостаточно термически обработанного мяса, рыбы и морепродуктов или из непастеризованного молока. Выбирайте блюда , которые подаются горячими, жареными или вареными. Кофе или чай также следует заваривать кипятком, а не просто нагретой водой. Фрукты и овощи выбирайте целыми, мойте их с мылом и чистите сами, и воздержитесь от предварительно очищенных и нарезанных. Даже кусочек фрукта в коктейле или льда, добавленный в напиток из замороженной водопроводной воды, может стать источником инфекции. Для питья и чистки зубов следует использовать только промышленно подготовленную воду, наполненную в герметичных бутылках. Напитки из разных бутылок, банок или пакетиков можно безопасно использовать, если упаковка не была повреждена. Если вы не можете самостоятельно кипятить воду во время поездки, рекомендуется купить таблетки для очистки воды и использовать их в соответствии с инструкциями. И конечно, следует тщательно мыть руки с мылом как перед едой, так и после посещения туалета. Если это невозможно, используйте дезинфицирующие средства для рук с содержанием алкоголя не менее 60%.
Но ведь в путешествии так хочется насладиться местными вкусностями. Если местные жители употребляют их в пищу каждый день, оставаясь здоровыми, почему бы и нам нельзя?
Иммунная система местных жителей привыкла к окружающим ее микроорганизмам и способна защитить от них. У путешественника нет этого иммунитета. Если вы хотите попробовать незнакомую еду, делайте это очень осторожно, следите за тем, чтобы приготовление проходило в гигиенических условиях, а блюда, в которых подается еда, были чистыми и сухими.
СМИ сообщают, что «диарея путешественника» ежегодно поражает миллионы людей. Что, если мы окажемся в их числе?
Диарея обычно появляется на третий или четвертый день поездки как внезапное, интенсивное и водянистое опорожнение кишечника до пяти раз в день. Прежде чем появится схваткообразная боль в животе, возможно повышение температуры тела, тошнота, рвота, плохое самочувствие в целом. Диарея вызывается различными вирусами, бактериями и паразитами. Люди с ослабленной иммунной системой, диабетом, воспалительными заболеваниями кишечника, заболеваниями почек и печени, а также те, кто принимает лекарства, снижающие кислотность желудка, подвергаются более высокому риску развития «диареи путешественника». Диарея часто поражает молодых туристов, поскольку они, как правило, более беззаботно относятся к профилактическим мерам. Обычно диарея не тяжелая, но ситуация может стать серьезной, особенно если больной ребенок - маленький ребенок, для которого быстрая потеря жидкости очень опасна. Если ребенок не пьет достаточное количество воды, жар и рвота продолжаются, в стуле появляется кровь, ребенок становится апатичным и сонным, обязательно следует обратиться за помощью к врачу. То же самое касается и взрослых. Необходимо пить много воды, и для восстановления утраченных электролитов рекомендуется специальный напиток при диарее, который можно приобрести в аптеке, или минеральная вода с достаточно высоким содержанием соли. Если нет аппетита, есть нельзя, но при желании рекомендуется небольшая легкая еда, например, немного йогурта или сухарей. Физическая активность нежелательна, так как она также сильнее стимулирует перистальтику кишечника.
Одни считают, что алкоголь помогает от диареи, «дезинфицирует изнутри», другие приобретают противодиарейные препараты, которые угнетают перистальтику гладкой мускулатуры кишечника, третьи пытаются уговорить врача выписать рецепт на антибиотик на любой случай. Какие же препараты выбрать?
Употребление алкоголя не защищает от диареи. Отношение выпившего человека к мерам предосторожности часто становится более легкомысленным, поэтому риск диареи не уменьшается, а увеличивается. Сильные противодиарейные средства можно использовать только в том случае, если вы действительно не можете сделать иначе. Они «закупоривают» кишечный тракт, предотвращая освобождение от микроорганизмов, вызвавших диарею, что может иметь длительные последствия. Приобретение и использование антибиотиков по любому случаю также недопустимо, так как путешественник может не знать, что вызвало диарею. Антибиотики работают только против бактерий, но в случае вирусов и паразитов они не помогают, и могут вызывать неприятные побочные эффекты, а также способствовать устойчивости к антибиотикам, что является сейчас очень серьезной проблемой во всем мире. Однако, независимо от причины диареи, желательно принимать пробиотики. Это живые микроорганизмы, которые при попадании в организм в достаточном количестве оказывают благотворное влияние на здоровье “хозяина”. Одним из наиболее клинически доказанных пробиотиков в мире являются дрожжи - Saccharomyces boulardii, которые эффективно помогают в борьбе с токсинами, продуцируемыми вредными микроорганизмами, препятствуют попаданию возбудителей диареи в клетки стенки кишечника, способствуют восстановлению правильной микрофлоры кишечника и снижению воспаления. Безрецептурный препарат ENTEROL, содержащий Saccharomyces boulardii, доступен в аптеках для безопасного применения как у взрослых, так и у детей с младенческого возраста.
Может ли этот препарат также использоваться для профилактики «диареи путешественника»?
Да, начиная за пять дней до поездки, вы снижаете риск диареи до 25%. ENTEROL доступен как в виде капсул, так и в виде порошка для приготовления пероральной суспензии – это самый удобный способ использования для пожилых людей и детей. Все, что вам нужно сделать, это высыпать порошок в стакан воды, молока или другого безалкогольного напитка, который не горячий и не ледяной, смешать его и сразу выпить.
Дополнительная информация доступна здесь: https://enterol.lv
Danis R., Wawruch M. Traveller’s diarrhoea - prevention, trends and role of microbiome. Cent Eur J Public Health. 2022; 30(1): 20-25. https://doi.org/10.21101/cejph.a6740
Kelesidis T., Pothoulakis C. Efficacy and safety of the probiotic Saccharomyces boulardii for the prevention and therapy of gastrointestinal disorders. Ther Adv Gastroenterol. 2012; 5(2): 111-125. DOI: 10.1177/1756283X11428502
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