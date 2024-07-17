Диарея... Конец путешествию?

Иммунная система местных жителей привыкла к окружающим ее микроорганизмам и способна защитить от них. У путешественника нет этого иммунитета. Если вы хотите попробовать незнакомую еду, делайте это очень осторожно, следите за тем, чтобы приготовление проходило в гигиенических условиях, а блюда, в которых подается еда, были чистыми и сухими.

Диарея обычно появляется на третий или четвертый день поездки как внезапное, интенсивное и водянистое опорожнение кишечника до пяти раз в день. Прежде чем появится схваткообразная боль в животе, возможно повышение температуры тела, тошнота, рвота, плохое самочувствие в целом. Диарея вызывается различными вирусами, бактериями и паразитами. Люди с ослабленной иммунной системой, диабетом, воспалительными заболеваниями кишечника, заболеваниями почек и печени, а также те, кто принимает лекарства, снижающие кислотность желудка, подвергаются более высокому риску развития «диареи путешественника». Диарея часто поражает молодых туристов, поскольку они, как правило, более беззаботно относятся к профилактическим мерам. Обычно диарея не тяжелая, но ситуация может стать серьезной, особенно если больной ребенок - маленький ребенок, для которого быстрая потеря жидкости очень опасна. Если ребенок не пьет достаточное количество воды, жар и рвота продолжаются, в стуле появляется кровь, ребенок становится апатичным и сонным, обязательно следует обратиться за помощью к врачу. То же самое касается и взрослых. Необходимо пить много воды, и для восстановления утраченных электролитов рекомендуется специальный напиток при диарее, который можно приобрести в аптеке, или минеральная вода с достаточно высоким содержанием соли. Если нет аппетита, есть нельзя, но при желании рекомендуется небольшая легкая еда, например, немного йогурта или сухарей. Физическая активность нежелательна, так как она также сильнее стимулирует перистальтику кишечника.