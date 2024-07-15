В конце июня Управление международного сотрудничества Генеральной прокуратуры выдало европейский ордер на арест бывшего депутата Европейского парламента от Латвии Андрея Мамыкина, обвиняемого в героизации и оправдании военных преступлений РФ в Украине.
Решение было направлено в Управление международного сотрудничества Государственной полиции для включения в информационные системы международного сотрудничества.
Учитывая, что Мамыкин недоступен, его уголовное дело в настоящее время приостановлено.
Мамыкин по-прежнему активен в социальных сетях. В выходные он выкладывал фотографии закатов и утверждал, что ему "удалось на несколько дней посетить любимую Латвию". Никаких доказательств правдивости этого утверждения он не опубликовал.
Служба государственной безопасности (VDD) сообщила агентству LЕТА, что проверила пост Мамыкина и обнаружила, что он не въезжал в Латвию. По мнению VDD, Мамыкин опубликовал сообщение в провокационных целях.
Как сообщалось, во второй половине июня прокуратура приняла решение возбудить уголовное дело в отношении сбежавшего в Россию Мамыкина.
Уголовный процесс против него возбудила VDD 29 сентября 2023 года в соответствии со статьей 74.1 Уголовного закона об оправдании геноцида, преступлений против человечности, мира и военных преступлений, после оценки высказываний Мамыкина в эфирах нескольких лояльных Кремлю российских телеканалов, а также в соцсетях.
21 сентября прошлого года в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на российском телеканале "Россия 1" Мамыкин заявил, что Россия "делает на Украине великое, святое дело".
Самое суровое наказание за подобное преступление, предусмотренное Уголовным законом, - лишение свободы на срок до пяти лет.
Мамыкин, бывший политик и прокремлевский активист, бежал в Россию и заявил кремлевским пропагандистским СМИ, что сделал это для того, чтобы его "сыновьям не пришлось участвовать в гей-парадах".
Поправки к Закону о гражданстве, принятые Сеймом в апреле 2022 года, предусматривают лишение латвийского гражданства лица, оказавшего значительную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку странам или лицам, совершавшим действия, в том числе геноцид, преступления против мира, человечности, военные преступление, подрывающее или угрожающее территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических стран или конституционному строю, либо если лицо само участвовало в совершении таких действий, и если в случае лишения латвийского гражданства это лицо не становится лицом без гражданства.
Согласно информации, имеющейся в архиве агентства LETA, Мамыкин родился в 1976 году, получил степень магистра филологии в Латвийском университете и несколько лет работал в журналистике.
В 2014 году он баллотировался на выборах в Европарламент по списку социал-демократической партии "Согласие" и был избран. На выборах в Сейм 2018 года он баллотировался по списку Русского Союза Латвии, но не прошел в парламент.
В 2021 году Мамыкин начал работать в Госинспекции труда на должности начальника стратегических коммуникаций, однако во время проверочного периода был уволен.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!