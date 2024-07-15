Самое суровое наказание за подобное преступление, предусмотренное Уголовным законом, - лишение свободы на срок до пяти лет.

Мамыкин, бывший политик и прокремлевский активист, бежал в Россию и заявил кремлевским пропагандистским СМИ, что сделал это для того, чтобы его "сыновьям не пришлось участвовать в гей-парадах".

Поправки к Закону о гражданстве, принятые Сеймом в апреле 2022 года, предусматривают лишение латвийского гражданства лица, оказавшего значительную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку странам или лицам, совершавшим действия, в том числе геноцид, преступления против мира, человечности, военные преступление, подрывающее или угрожающее территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических стран или конституционному строю, либо если лицо само участвовало в совершении таких действий, и если в случае лишения латвийского гражданства это лицо не становится лицом без гражданства.

Согласно информации, имеющейся в архиве агентства LETA, Мамыкин родился в 1976 году, получил степень магистра филологии в Латвийском университете и несколько лет работал в журналистике.

В 2014 году он баллотировался на выборах в Европарламент по списку социал-демократической партии "Согласие" и был избран. На выборах в Сейм 2018 года он баллотировался по списку Русского Союза Латвии, но не прошел в парламент.

В 2021 году Мамыкин начал работать в Госинспекции труда на должности начальника стратегических коммуникаций, однако во время проверочного периода был уволен.

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