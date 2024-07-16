Мрачная статистика: Латвия занимает 2-е место в европейском топе нарушителей скорости

77% водителей в Латвии признают, что превышают скорость за пределами населенных пунктов, свидетельствует опрос ESRA, проведенный среди участников дорожного движения 39 стран. Это ставит Латвию в топе нарушителей скорости на второе место, уступая только Люксембургу. Для того, чтобы напомнить, что превышение скорости и агрессивный стиль езды может стоить жизней и разрушить их, Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) в сотрудничестве с Госполицией и партнерами начинает кампанию по безопасности "Дорога - не взлетная полоса", послание которой подтверждает и новый сингл группы Drošais ceļš (Apvedceļš).
Превышение скорости и опасные маневры при обгоне - самые распространенные формы агрессивного вождения. Международный проект Baseline констатировал, что при оценке автомобилей в свободном потоке только 29% водителей в Латвии соблюдают скоростной режим за пределами городов, что делает их явными победителями в печальном списке агрессивных водителей. Расчеты показывают, что снижение средней скорости всего на 2 км/ч в Латвии в год может спасти 20 жизней и сократить число пострадавших в ДТП на 400 человек.
"Агрессивные водители не только создают опасные ситуации на дороге, нарушая правила дорожного движения, но и, к сожалению, склонны непоправимо разрушать не только собственные жизни, но и жизни окружающих. Умышленное создание опасных ситуаций на дороге недопустимо и непростительно, поэтому в этой новой кампании мы обращаем внимание общественности на то, что дорога - не место для демонстрации своих амбиций или глупости", - напоминает председатель правления CSDD Айвар Аксенокс.
Правда, агрессивное вождение – это не только значительное превышение скорости или опасные маневры обгона. Агрессивное вождение может проявляться в создании опасных или мешающих дорожному движению ситуаций, неоднократной смене полосы движения при обгоне, обгоне нескольких транспортных средств в пробке или в колонне на встречной полосе или обгоне в неподходящих для этого местах, умышленном заносе в движении, вождении мопеда или мотоцикла на одном колесе, намеренном резком торможении и т.п.
За агрессивное вождение водители получают 6 штрафных баллов. В 2023 и 2024 годах баллы за агрессивное вождение начислялись 2203 раза, около 1000 водителей автомобилей были направлены на групповые занятия по коррекции водительского поведения.
"Участники дорожного движения должны понять, что агрессивное вождение - это не только превышение скорости и обгоны, но и любое пренебрежение правилами, составляющими кластер агрессивного вождения, например, нарушение плавности движения, грубое пренебрежение интересами других участников дорожного движения и т.д. Участники дорожного движения должны научиться уважать других и понимать, что, ведя машину неправильно, они могут навредить себе и окружающим. К сожалению, Государственная полиция продолжает ежедневно наблюдать автомобилистов, которые грубо нарушают правила дорожного движения, агрессивно водят и подвергают опасности себя и других", - отмечает руководитель управления реагирования Госполиции Юрис Янчевскис.
Все водители в какой-то момент могут разозлиться за рулем, но не все становятся агрессивными водителями. Причина агрессивного поведения водителей в дорожном движении не в инфраструктуре, пробках или других участниках дорожного движения, признает психотерапевт, преподаватель кафедры психосоматической медицины и психотерапии Рижского университета Страдиня Артурс Миксонс.
"На поведение водителей самым непосредственным образом влияет то, насколько они понимают и умеют контролировать свой гнев. Следует осознавать, что для человека, уже полного гнева и агрессии, возникающих из-за повседневной работы, семейных проблем или проблем со здоровьем, дорожное движение является точкой разрядки, и каждый, кто останавливается спереди на перекрестке, дает повод выговориться. "Тупая пробка" или "тупая машина" - это просто самый очевидный способ разозлиться.
Логично, что каждый участник дорожного движения может на что-то рассердиться - мы злимся, когда наши желания не выполняются и что-то идет не так, как нам хочется. Иногда злиться оправданно, потому что другой участник дорожного движения создает опасную ситуацию. Но каждый день "париться" из-за пробки на мосту и каждый день срывать злость на ком-то в пробке - это уже показатель того, что проблема для людей существует где-то еще в жизни, а не на улице. Если мы замечаем, что в повседневной жизни стали более агрессивными за рулем (или кто-то говорит нам об этом), стоит задуматься о том, что происходит в моей жизни в данный момент, чему я не уделяю достаточно внимания или с чем не хочу разбираться, а предпочитаю ругаться на дороге и "дымлюсь", когда мне вздумается", - объясняет Артурс Миксонс.
Посыл кампании о безопасности подкрепляет группа Drošais ceļš (Apvedceļš), выпустившая новый сингл "Дорога - не взлетная полоса", призывающий людей быть ответственными за рулем и не совершать маневров, которые ставят под угрозу их собственную жизнь и жизнь других участников дорожного движения.
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