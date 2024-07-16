Мрачная статистика: Латвия занимает 2-е место в европейском топе нарушителей скорости

Логично, что каждый участник дорожного движения может на что-то рассердиться - мы злимся, когда наши желания не выполняются и что-то идет не так, как нам хочется. Иногда злиться оправданно, потому что другой участник дорожного движения создает опасную ситуацию. Но каждый день "париться" из-за пробки на мосту и каждый день срывать злость на ком-то в пробке - это уже показатель того, что проблема для людей существует где-то еще в жизни, а не на улице. Если мы замечаем, что в повседневной жизни стали более агрессивными за рулем (или кто-то говорит нам об этом), стоит задуматься о том, что происходит в моей жизни в данный момент, чему я не уделяю достаточно внимания или с чем не хочу разбираться, а предпочитаю ругаться на дороге и "дымлюсь", когда мне вздумается", - объясняет Артурс Миксонс.