В 2018 году в международном аэропорту Сиэтл-Такома рядовой сотрудник Ричард Рассел пробрался в пассажирский самолет и улетел. Правда, ему не хватало двух вещей - опыта пилота и желания благополучно посадить самолет.
Ричард Рассел был опытным и тихим человеком. Заядлый путешественник, звезда школьного футбола, убежденный христианин и бывший владелец кондитерской. Он не был судим, у него не было врагов или особых неприятностей. Именно поэтому все были глубоко шокированы тем, что 10 августа 2018 года в международном аэропорту Сиэтл-Такома, где он работал агентом по техническому обслуживанию самолетов, он угнал пассажирский самолет Q400, поднял его в воздух, выполнил различные акробатические трюки, а после часового полета врезался в соседний остров, покончив с собой.
Инцидент быстро попал в заголовки крупнейших СМИ страны, поскольку это было самое серьезное нарушение в сфере авиационной безопасности с 11 сентября 2001 года. Еще более удивительным было то, что угонщиком был простой работник той же авиакомпании (Horizon Air), которой принадлежал захваченный самолет.