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В латвийских магазинах все еще можно найти российские и белорусские продукты, но импорт сокращается

rus.tvnet.lv/LETA
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Российские товары в латвийских магазинах
Российские товары в латвийских магазинах Фото: Rus TVNET/Фото очевидца

В латвийских магазинах все еще можно увидеть конфеты с изображением Петра I, чай "Корона Российской империи", российскую водку и икру. Российские и белорусские продукты питания по-прежнему продаются и в небольших магазинчиках, и в некоторых торговых сетях, пишет LSM.lv

Данные Продовольственно-ветеринарной службы показывают, что импорт продуктов питания в Латвию из этих стран в целом снижается, но неравномерно по всем товарным группам.

Министерство земледелия надеется, что следующим шагом станет ограничение импорта российской рыбной продукции.

Среди печенья и конфет украинского производства Латвийское телевидение на полках магазинов Mego и Beta, а также в маленьких магазинчиках в жилых кварталах Резекне обнаружило российскую продукцию. Владелица магазина Rudzupuķe Евгения Цветкова рассказывает, что

постепенно увеличивается доля товаров, произведенных в Украине, что в итоге позволит отказаться от российской продукции.

Торговая сеть Mego заявила, что начала пересматривать ассортимент сразу после того, как Россия начала войну в Украине. "Договоры с поставщиками из обеих стран были расторгнуты, и команда по закупкам активно работает над тем, чтобы найти замену оставшимся товарам из этих стран", - говорит представитель сети Александр Афанасьев.

Статистика за первое полугодие этого года показывает, что в целом импорт продовольствия из России и Беларуси сокращается. Правда, есть и исключения - алкогольных и других напитков в этом году ввезено меньше, чем в прошлом, но больше, чем в 2022 году. 

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