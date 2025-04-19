Стоит ли в этом году ждать снижения цен на энергоресурсы? Комментарий экономистов Банка Латвии

Экономисты отмечают, что падение цен на энергоресурсы стало основным фактором, обусловившим низкий уровень инфляции в прошлом году - всего 1,3%. Однако в начале этого года цены на энергоресурсы вновь оказались в центре внимания, когда мировые цены на нефть и природный газ резко выросли. Одним из важнейших факторов этих колебаний являются новые санкции США в отношении нефти из России.

Однако, по мнению экономистов, этот рост цен был временным. На фоне сохраняющихся опасений о влиянии американских тарифов на мировую торговлю, а также в связи с тем, что страны ОПЕК+ увеличили предложение нефти, цены на нефть уже в начале марта вернулись к более умеренным уровням. После объявления президентом США Дональдом Трампом высоких тарифов на импорт цены на нефть еще больше упали.