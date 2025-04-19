Стоит ли в этом году ждать снижения цен на энергоресурсы? Комментарий экономистов Банка Латвии

В этом году ожидается небольшое снижение цен на энергоресурсы, пишут экономисты Банка Латвии Иева Опмане и Андрей Бессонов на сайте Makroekonomika.lv.
Экономисты отмечают, что падение цен на энергоресурсы стало основным фактором, обусловившим низкий уровень инфляции в прошлом году - всего 1,3%. Однако в начале этого года цены на энергоресурсы вновь оказались в центре внимания, когда мировые цены на нефть и природный газ резко выросли. Одним из важнейших факторов этих колебаний являются новые санкции США в отношении нефти из России.
Однако, по мнению экономистов, этот рост цен был временным. На фоне сохраняющихся опасений о влиянии американских тарифов на мировую торговлю, а также в связи с тем, что страны ОПЕК+ увеличили предложение нефти, цены на нефть уже в начале марта вернулись к более умеренным уровням. После объявления президентом США Дональдом Трампом высоких тарифов на импорт цены на нефть еще больше упали.
Природный газ также подорожал в начале года, что не сразу почувствовали пользователи в Латвии из-за особенностей закупок и заключения договоров. По мнению экономистов, рост цен на природный газ косвенно отразился на потребителях в виде повышения цен на электроэнергию в феврале - холодная погода привела к росту спроса, а для выработки электроэнергии пришлось использовать относительно более дорогой природный газ.
Однако в марте мировые цены на природный газ также вернулись к более низким уровням, а после объявления тарифов США еще больше снизились, поэтому экономисты Банка Латвии ожидают, что более высокие цены на газ в начале года не окажут существенного влияния на латвийские цены на газ, а цены на электроэнергию вернутся к своим обычным более низким уровням.
В результате этих колебаний инфляция в Латвии в первые месяцы года была выше, чем прогнозировалось в декабре прошлого года, но в целом прогноз Банка Латвии существенно не изменился, и экономисты ожидают, что в течение года цены на энергоресурсы немного снизятся.
Об этом свидетельствует тот факт, что фьючерсные цены на нефть и газ стабилизировались на более умеренном уровне после колебаний в начале этого года, объясняют экономисты.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!