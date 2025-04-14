Сколько Швинка заработал на посту парламентского секретаря Минобороны?

Также в прошлом году Швинка получил 84 470 евро в виде дивидендов от SIA Ammolite и 2469 евро в виде дивидендов от Swedbank.

На конец прошлого года он владел 860 524 акциями SIA LIC номинальной стоимостью 860 524 евро, 1750 акциями Ammolite номинальной стоимостью 1750 евро, 348 акциями Madara Cosmetics номинальной стоимостью 2175 евро и 44 акциями Conexus Baltic Grid номинальной стоимостью 44 евро.

Кроме того, на конец прошлого года у Швинки был в пользовании автомобиль Audi Q6 e-tron 2024 года выпуска. Он также владел недвижимостью в Риге.

Безналичные сбережения чиновника составили 301 504 евро и 10 731 долларов в Swedbank.

При этом к концу 2024 года за Швинкой числилась задолженность в размере 14 667 евро и кредиты в размере 550 797 евро.

Бывший парламентский секретарь Минобороны Швинка 6 марта этого года был утвержден в должности министра сообщения. На его место 12 марта была назначена Лиене Гатере, которая до этого занимала должность главы канцелярии министра обороны Андриса Спрудса.