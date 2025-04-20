Поддержка электромобилей бесплатными стоянками, обслуживаемыми Rīgas satiksme, и разрешением ездить по полосам общественного транспорта в Риге оказывается уже почти десять лет. За это время число электромобилей значительно выросло, как и недовольство рижан бесплатной парковкой электромобилей в городе. Удовольствие для богатых и бесплатный гараж - вот самые резкие эпитеты в адрес электромобилей. Нынешняя Рижская дума не намерена решать этот вопрос, оставив его будущим депутатам.