Вс, 20.04.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи
Для абонентов

Стоянки электромобилей в Риге - удовольствие для богатых и бесплатный гараж? (1)

Перевод: rus.tvnet.lv
Электромобили на стоянке
Электромобили на стоянке Фото: Shutterstock

Поддержка электромобилей бесплатными стоянками, обслуживаемыми Rīgas satiksme, и разрешением ездить по полосам общественного транспорта в Риге оказывается уже почти десять лет. За это время число электромобилей значительно выросло, как и недовольство рижан бесплатной парковкой электромобилей в городе. Удовольствие для богатых и бесплатный гараж - вот самые резкие эпитеты в адрес электромобилей. Нынешняя Рижская дума не намерена решать этот вопрос, оставив его будущим депутатам.

Встревожен бесплатными стоянками для электромобилей в Риге и сооснователь корпоративного финансового предприятия Prudentia Гиртс Рунгайнис.

"Если кто-то стоит на улице бесплатно, то это субсидии всего общества на поддержку инфраструктуры. Считают, что развитие электромобилей дошло до такой стадии, в том числе и в Латвии, что это уже не новая технология, которую стоит продвигать", - говорит Рунгайнис.

"Мы видим, что электромобили - это вторые, третьи машины богатых людей. Мало кто покупает их как единственную машину в семье".

Комментарии (1)

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх