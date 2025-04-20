Сколько в прошлом году заработала депутат Сейма и член правления LPV Стобова?

Стобова исполняет обязанности депутата Сейма, а также занимает дополнительные должности, она является членом правления партии "Латвия на первом месте" и в обществе Soul City, а также работает педагогом в Рижском самоуправлении.

В качестве зарплаты депутата Сейма она получила 22 894 евро, в виде процентов от Swedbank - 1423 евро, Государственная служба социального страхования (VSAA) выплатила ей пособие в размере 600 евро, а Рижское самоуправление обеспечило ей зарплату в размере 885 евро и другие расходы в размере 75 евро.

Стобовой принадлежит квартира в Риге и легковой автомобиль Lexus RX450H 2011 года выпуска, зарегистрированный в 2018 году.

Она имеет безналичные накопления в размере 50 337 и 23 588 на счетах в банке Swedbank, а также 16 512 евро в компании Eurolife Latvia.