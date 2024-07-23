Интерес к акциям airBaltic проявил стратегический инвестор

Стратегический инвестор проявил интерес к акциям латвийской национальной авиакомпании airBaltic в преддверии возможного первичного публичного размещения акций (IPO), сообщил министр сообщения Каспарс Бришкенс на пресс-конференции после заседания правительства во вторник, не раскрывая имени инвестора.
По словам Бришкенса, это хорошая новость, так как инвестор может взять миноритарную долю в капитале airBaltic, а затем вместе продвигаться к IPO.
Министр отметил, что в данном случае речь идет только о доле государства в airBaltic и важно договориться о наиболее выгодных условиях для обеих сторон. "В нашем случае - наиболее выгодные условия для латвийской стороны", - сказал министр.
Бришкенс пояснил, что в данный момент он не может назвать точное количество акций, о которых ведутся переговоры, но, безусловно, речь идет о миноритарном пакете. "В то же время мы оцениваем возможность выхода на IPO вместе с этим инвестором, где он потенциально мог бы использовать возможность увеличить свою долю в компании", - сказал министр.
Что касается публичного интереса Литвы и Эстонии к акциям airBaltic, министр отметил, что в настоящее время не ведутся двусторонние или трехсторонние переговоры с этими партнерами. "В любом случае, данное IPO дает возможность любому инвестору, как государственному, так и частному, инвестиционным фондам и другим, включиться в этот процесс и приобрести акции", - сказал министр.
Бришкенс подчеркнул, что интерес инвесторов к airBaltic в определенной степени подтверждает доверие к бизнес-плану airBaltic, с которым авиакомпания движется вперед в своем дальнейшем развитии и IPO.
Премьер-министр Эвика Силиня добавила, что во вторник правительство приняло решение о проведении IPO airBaltic, которое может быть подготовлено в конце этого года, и что стратегическим инвестором является компания со знанием авиационного сектора, однако она отметила, что предложение было получено недавно и что публично раскрыть имя инвестора не представляется возможным из-за его собственных интересов.
"Это не означает, что государство не сохранит большинство акций, но после переговоров мы решили предоставить Министерству сообщения право продолжить переговоры со стратегическим инвестором, чтобы обеспечить успешный процесс IPO", - добавила Силиня.
Ранее исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс в интервью агентству LETA сообщил, что решение об IPO может быть принято не раньше второй половины этого года.
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