Интерес к акциям airBaltic проявил стратегический инвестор

По словам Бришкенса, это хорошая новость, так как инвестор может взять миноритарную долю в капитале airBaltic, а затем вместе продвигаться к IPO.

Министр отметил, что в данном случае речь идет только о доле государства в airBaltic и важно договориться о наиболее выгодных условиях для обеих сторон. "В нашем случае - наиболее выгодные условия для латвийской стороны", - сказал министр.

Бришкенс пояснил, что в данный момент он не может назвать точное количество акций, о которых ведутся переговоры, но, безусловно, речь идет о миноритарном пакете. "В то же время мы оцениваем возможность выхода на IPO вместе с этим инвестором, где он потенциально мог бы использовать возможность увеличить свою долю в компании", - сказал министр.