Уехавшие на доске SUP в Россию: выяснилось, что отец - один из "Антифашистов Прибалтики"

Человек, нелегально проникший в Россию из Латвии в выходные на сапборде - это прокремлевский активист Станислав Букайнс, обвиняемый по уголовному делу организации "Антифашисты Прибалтики", стало известно агентству LETA.
Как сообщалось, в минувшие выходные мужчина с ребенком нелегально переплыл реку Зилупе из Латвии в Россию на сапборде. Нарушители границы были задержаны в России, и Государственная пограничная охрана запросила у российской стороны официальную информацию о статусе этих людей в стране.
Букайнс пересек границу вместе со своей дочерью. Отдел по связям с общественностью Государственной полиции подтвердил агентству LETA, что полиция открыла процесс по факту похищения несовершеннолетнего ребенка.
"Известно, что отец с ребенком незаконно пересекли латвийско-российскую границу, что зафиксировала Государственная пограничная охрана, которая также возбудила уголовное дело. Оба человека задержаны в России", - сообщили в полиции.
Сразу после получения информации об этом преступлении службы предприняли все необходимые действия, в том числе объявили ребенка в международный розыск, включили его в базу данных Интерпола и направили запрос российским властям через Интерпол, чтобы получить информацию о местонахождении ребенка и принятых решениях, отметили в полиции.
Министерство юстиции и Министерство иностранных дел также занимаются этим вопросом в соответствии со своей компетенцией.
Кроме того, организация по поиску пропавших людей Bezvēsts.lv пишет в Facebook, что 21 июля отец не вернул ребенка, Монику Букайне 2019 года рождения, на постоянное место жительства.
Суд над Букайнсом в Латвии еще не начался, прокуратура еще проводит досудебное расследование.
В этом уголовном деле у обвиняемого было несколько мер пресечения, в том числе запрет на выезд из страны, запрет на приближение к определенным лицам, явка в Государственную полицию в установленное полицией время, уведомление о смене места жительства. В прокуратуру поступила информация о том, что одна из мер пресечения была нарушена, то есть 23 июля обвиняемый не явился в полицию, подтвердили в прокуратуре.
Учитывая, что мера пресечения была нарушена, прокуратура будет решать, стоит ли требовать от суда применить к Букайнсу более строгую меру пресечения - арест.
Напомним, что в октябре прошлого года прокуратура предъявила обвинения шести гражданам Латвии в руководстве преступной организацией "Антифашисты Прибалтики" и участии в преступлениях, совершенных этой организацией. Трое из них на тот момент уже находились в розыске.
Речь идет о Татьяне Андриец, Александре Жгуне, Букайнсе, Сергее Васильеве, Виктории Матуле и Романе Самуле.
Ранее сообщалось, что Самуль переехал в Беларусь. Васильев, по всей видимости, также находится за пределами Латвии.
Служба государственной безопасности (VDD) начала процесс против "Антифашистов Прибалтики" 28 ноября 2022 года. В ходе расследования VDD установила такие преступные действия, как незаконный сбор секретной информации о событиях в Латвии с целью передачи ее российским спецслужбам, героизация и оправдание российской военной агрессии в Украине, сбор финансовых средств и других ресурсов для поддержки российской армии в Украине, распространение призывов принимать участие в боевых действиях в Украине на стороне России.
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