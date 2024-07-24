Незаконный вывоз ребенка в РФ на доске SUP: за помощь Букайнсу арестованы два человека

Министерство юстиции и Министерство иностранных дел также занимаются этим вопросом в соответствии со своей компетенцией.

Кроме того, организация по поиску пропавших людей Bezvēsts.lv пишет в Facebook, что 21 июля отец не вернул ребенка, Монику Букайне 2019 года рождения, на постоянное место жительства.

Суд над Букайнсом в Латвии еще не начался, прокуратура еще проводит досудебное расследование.

В этом уголовном деле у обвиняемого было несколько мер пресечения, в том числе запрет на выезд из страны, запрет на приближение к определенным лицам, явка в Государственную полицию в установленное полицией время, уведомление о смене места жительства. В прокуратуру поступила информация о том, что одна из мер пресечения была нарушена, то есть 23 июля обвиняемый не явился в полицию, подтвердили в прокуратуре.

Учитывая, что мера пресечения была нарушена, прокуратура будет решать, стоит ли требовать от суда применить к Букайнсу более строгую меру пресечения - арест.

Напомним, что в октябре прошлого года прокуратура предъявила обвинения шести гражданам Латвии в руководстве преступной организацией "Антифашисты Прибалтики" и участии в преступлениях, совершенных этой организацией. Трое из них на тот момент уже находились в розыске.

Речь идет о Татьяне Андриец, Александре Жгуне, Букайнсе, Сергее Васильеве, Виктории Матуле и Романе Самуле.

Ранее сообщалось, что Самуль переехал в Беларусь. Васильев, по всей видимости, также находится за пределами Латвии.

Служба государственной безопасности (VDD) начала процесс против "Антифашистов Прибалтики" 28 ноября 2022 года. В ходе расследования VDD установила такие преступные действия, как незаконный сбор секретной информации о событиях в Латвии с целью передачи ее российским спецслужбам, героизация и оправдание российской военной агрессии в Украине, сбор финансовых средств и других ресурсов для поддержки российской армии в Украине, распространение призывов принимать участие в боевых действиях в Украине на стороне России.

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