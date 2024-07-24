Из-за сине-зеленых водорослей не рекомендуется купаться на еще одном пляже в Риге

Сине-зеленые водоросли, или цианобактерии, являются естественными обитателями поверхностных вод. Риск массового размножения возрастает с повышением температуры воздуха и продолжительной засушливой погодой.

У более чувствительных людей контакт с токсинами, выделяемыми сине-зелеными водорослями, может вызвать аллергические реакции кожи, реже расстройства желудочно-кишечного тракта, нервной системы или печени при проглатывании большого количества воды.

Рекомендацию не купаться должны соблюдать чувствительные группы населения - маленькие дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями, у которых ослаблена иммунная система.

На пляже установлены соответствующие предупреждающие знаки.

Совет не купаться на пляжах Луцавсалы также пока остается в силе.

Ранее RUS TVNET сообщал, что в редакцию обратилась читательница: она заметила, что в водоеме обновленного парка Узварас (Победы) купаются люди, однако сообщений о новом месте для купания нигде нет.

Мы обратились в Рижскую думу, чтобы узнать - можно ли плавать в новом водоеме парка?

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