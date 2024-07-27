Дроны, камеры, патрули. Как латвийские пограничники контролируют реки и озера вблизи России?

После того как прокремлевский активист Станислав Букайнс бежал в Россию по реке Зилупе, в обществе все чаще поднимается вопрос, не являются ли приграничные водоемы слабым местом? В вопросе разбирались TV3 Ziņas.
Пограничники поясняют, что реки и озера контролируются видеокамерами, дронами и патрулями, но самая большая проблема в том, что на воде не обнаружить следов движения и все зависит от бдительности пограничников.
Как минимум два пророссийских активиста пересекли российскую границу Латвии водным путем.
Хотя со стороны катание на доске SUP может показаться ленивым занятием, на самом деле все гораздо сложнее. Самая устойчивая поза - на коленях, но если перед вами находится другой человек, то ситуация становится непростой, и вам приходится учитывать и ветер, и направление течения.
Станислав Букайнс нелегально проник в Россию из Латвии на сапборде, похитив дочь своей разведенной супруги.
Для пребывания в приграничной зоне необходим специальный пропуск, выданный пограничником, за исключением случаев, когда лицо задекларировало место жительства в приграничной зоне.
Купание и рыбалка с берега возможны только в светлое время суток и только при наличии разрешения.
Чтобы иметь возможность передвигаться на плавсредстве, необходимо получить дополнительные разрешения от Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) и пограничной охраны.
Были ли такие разрешения у Станислава Букайнса, пересекшего Зилупе на доске SUP, пограничники не комментируют - это защита персональных данных. Скорее всего, разрешения не было, поскольку усиленный режим охраны границы действовал с августа прошлого года, и с тех пор разрешения не выдавались, отмечает TV3 Ziņas.
Подполковник Государственной пограничной охраны Айгар Стельмакс утверждает: "В настоящее время в связи с усиленным режимом охраны границы специальные пропуска на развлекательные мероприятия не выдаются".
В ведомстве не будут возбуждать дисциплинарное дело о том, как и почему пограничники не заметили вовремя активность Букайнса возле реки Зилупе, ведь расследованием дела Букайнса занимается Государственная полиция.
Пограничники постоянно осуществляют мониторинг водных объектов вблизи России и Беларуси несколькими способами.
"Пешие патрули вдоль берегов. Имеются мобильные наблюдательные посты и круглосуточное стационарное видеонаблюдение. Берега водоемов также оборудованы системой обнаружения присутствия", - объяснил Стельмакс.
Дроны также используются для наблюдения. Однако, несмотря на все это, водоемы являются достаточно популярным местом деятельности преступников. Из России и Беларуси в Латвию сигареты в основном отправляют плотами.
Творческий полет контрабандистов действительно поражает, о чем свидетельствуют конфискованные плоты. Однако обнаружить, доказать и остановить перемещение людей на воде гораздо сложнее, чем на суше.
"Если на суше мы видим следы, то с водой у нас проблемы - мы не можем обнаружить следы. Все дело в наблюдательности, внимательности пограничников", - говорит Стельмакс.
Прокремлевский активист Руслан Панкратов ранее хвастался кремлевским СМИ своим побегом в Россию, заявив, что он переоделся в гидрокостюм и под покровом сумерек переплыл водоем.
В социальных сетях ходят мнения, что антигосударственным элементам, возможно, даже лучше незаметно исчезнуть из страны, чем тратить деньги налогоплательщиков на судебные разбирательства и содержание их в тюрьмах. С этим не согласен руководитель юридической комиссии Сейма Андрей Юдин.
"Здесь нет повода для радости. Здесь нет ничего хорошего! Если человек сделал что-то, что предусмотрено Уголовным законом, он должен за это ответить. Если ты иностранец, то можешь отбывать наказание в своей стране, если ты гражданин Латвии, то в латвийской тюрьме", - говорит Юдин.
Следует отметить, что за последний год из Латвии в Россию и Белоруссию бежали как минимум восемь радикальных пророссийских активистов, против которых в Латвии возбуждено уголовное дело за антигосударственную деятельность.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!