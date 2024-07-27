Дроны, камеры, патрули. Как латвийские пограничники контролируют реки и озера вблизи России?

Прокремлевский активист Руслан Панкратов ранее хвастался кремлевским СМИ своим побегом в Россию, заявив, что он переоделся в гидрокостюм и под покровом сумерек переплыл водоем.

В социальных сетях ходят мнения, что антигосударственным элементам, возможно, даже лучше незаметно исчезнуть из страны, чем тратить деньги налогоплательщиков на судебные разбирательства и содержание их в тюрьмах. С этим не согласен руководитель юридической комиссии Сейма Андрей Юдин.

"Здесь нет повода для радости. Здесь нет ничего хорошего! Если человек сделал что-то, что предусмотрено Уголовным законом, он должен за это ответить. Если ты иностранец, то можешь отбывать наказание в своей стране, если ты гражданин Латвии, то в латвийской тюрьме", - говорит Юдин.

Следует отметить, что за последний год из Латвии в Россию и Белоруссию бежали как минимум восемь радикальных пророссийских активистов, против которых в Латвии возбуждено уголовное дело за антигосударственную деятельность.

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