Фото Новые данные в деле о подготовке убийства полицейского Яшина

По уголовному делу о подготовке покушения на должностное лицо Государственной полиции четырем лицам избрана мера пресечения в виде ареста, а одному - не связанная с лишением свободы мера пресечения, сообщила старший специалист отдела Госполиции по общественным отношениям Лина Багдоне.
Решения о применении мер пресечения обычно подлежат обжалованию.
По информации агентства LETA, полиция расследует подготовку к убийству высокопоставленного сотрудника Государственной полиции Романа Яшина.
Роман Яшин в настоящее время является начальником отдела по борьбе с киберпреступлениями Управления криминальной полиции Госполиции, а ранее был заместителем начальника Управления по борьбе с организованной преступностью и серийными преступлениями Главного управления криминальной полиции и начальником 1-го отдела управления.
Артем Бабенко - один из арестованных по этому делу. Его адвокат Эгонс Русанов заявил журналистам о своем намерении обжаловать меру пресечения, примененную к его клиенту. Он заявил, что не может комментировать, знал ли Бабенко остальных четверых задержанных, поскольку у защиты нет подробной информации о деле и других задержанных по нему.
Галерея: Найденные в результате обыска предметы
Перед рассмотрением вопроса о мере пресечения адвокат Бабенко Эгонс Русанов заявил журналистам, что его подзащитный не признает вины в инкриминируемом преступлении и ходатайство полиции о его аресте является незаконным и необоснованным. Адвокат также утверждал, что оружие, изъятое в ходе обысков, было найдено по адресу, который не связан с Бабенко.
Как сообщалось, сотрудники правоохранительных органов обнаружили у предполагаемых организаторов покушения на Яшина 17 кг марихуаны, предметы, похожие на огнестрельное оружие, и элементы полицейской формы.
Полученная в ходе расследования информация позволяет предположить, что преступники готовили убийство высокопоставленного сотрудника полиции, преступление могло быть связано с его профессиональной деятельностью и совершено из мести. Об этом заявил начальник криминальной полиции Андрей Гришин.
Имя полицейского Госполиция не разглашает, но известно, что это Роман Яшин, который в настоящее время является начальником отдела по борьбе с киберпреступлениями Управления криминальной полиции Госполиции, а ранее был заместителем начальника Управления по борьбе с организованной преступностью и серийными преступлениями Главного управления криминальной полиции и начальником 1-го отдела управления.
В четверг были задержаны пять человек. Двое из задержанных ранее были судимы за распространение наркотиков. Все они латвийские подданные и, по доступной на данный момент информации, связаны с организованной преступностью.
В среду и четверг по адресам, связанным с подозреваемыми, проводились следственные действия и оперативные мероприятия. В общей сложности обыски были проведены в пяти домах и десяти автомобилях. В ходе обысков было изъято 53 000 евро наличными, а также пять предметов, похожих на огнестрельное оружие, два из которых, предположительно, являются настоящим огнестрельным оружием с боевыми патронами, а один - с глушителем.
Кроме того, у этих лиц было обнаружено и изъято около 17 кг марихуаны, примерно 40 различных носителей информации, два глушителя радиосигналов, которые являются предметами стратегического значения, две рации, оптический прицел ночного видения, а также элементы униформы государственной и муниципальной полиции.
Полиция считает, что некоторые из изъятых предметов могли предназначаться для совершения преступления.
Как свидетельствует размещенное в социальных сетях видео, предприниматель Александр Бабенко, проходящий по делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, заявил на заседании суда, что обыск прошел у его сына, которого подозревают в намерении убить одного из ведущих сотрудников Госполиции Романа Яшина.
По словам Бабенко, его сыну инкриминируют "ту же статью, что и мне". Александр Бабенко вместе с бизнесменом Михаилом Ульманом обвиняются в заказе убийства Бункуса.
Согласно базе данных Firmas.lv, в нескольких компаниях, связанных с Александром Бабенко, теперь среди владельцев есть и Артем Бабенко 1992 года рождения, его имя также упоминается в отдельных публикациях в сети в связи с Александром Бабенко.
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