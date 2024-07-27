Фото Новые данные в деле о подготовке убийства полицейского Яшина

Как сообщалось, сотрудники правоохранительных органов обнаружили у предполагаемых организаторов покушения на Яшина 17 кг марихуаны, предметы, похожие на огнестрельное оружие, и элементы полицейской формы.

Полученная в ходе расследования информация позволяет предположить, что преступники готовили убийство высокопоставленного сотрудника полиции, преступление могло быть связано с его профессиональной деятельностью и совершено из мести. Об этом заявил начальник криминальной полиции Андрей Гришин.

Имя полицейского Госполиция не разглашает, но известно, что это Роман Яшин, который в настоящее время является начальником отдела по борьбе с киберпреступлениями Управления криминальной полиции Госполиции, а ранее был заместителем начальника Управления по борьбе с организованной преступностью и серийными преступлениями Главного управления криминальной полиции и начальником 1-го отдела управления.

В четверг были задержаны пять человек. Двое из задержанных ранее были судимы за распространение наркотиков. Все они латвийские подданные и, по доступной на данный момент информации, связаны с организованной преступностью.

В среду и четверг по адресам, связанным с подозреваемыми, проводились следственные действия и оперативные мероприятия. В общей сложности обыски были проведены в пяти домах и десяти автомобилях. В ходе обысков было изъято 53 000 евро наличными, а также пять предметов, похожих на огнестрельное оружие, два из которых, предположительно, являются настоящим огнестрельным оружием с боевыми патронами, а один - с глушителем.