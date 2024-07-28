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Видео Тысячи жителей Латвии пытаются получить доступ к заблокированным российским сайтам (3)

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Люди за компьютером. Иллюстративное фото
Люди за компьютером. Иллюстративное фото Фото: Karen Bosma-Winnubst/Shutterstock

Надзорные органы собрали данные, согласно которым жители Латвии пытаются подключиться к заблокированным российским сайтам более 100 000 раз в месяц, сообщает программа Panorāma.

Теперь при попытке входа происходит перенаправление на сайт nelegalssaturs.lv. Он поддерживается Национальным советом по электронным СМИ (NEPLP), который также ограничивает доступ к веб-сайтам.

"Эти сайты во многом объединяет то, что они созданы в России. И многие из них носят международный характер. Но есть и контент, ориентированный на Латвию", - говорит председатель NEPLP Ивар Аболиньш.

По данным NEPLP, попытки доступа к ограниченным сайтам осуществляется примерно 111 000 раз в месяц.

Ранее сообщалось, что в Латвии с 9 июня 2022 года в соответствии с решением NEPLP запрещено вещание всех каналов, зарегистрированных в России.

Подробнее смотрите в сюжете!

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