Как водителю проехать лужу, чтобы не повредить машину? Советует эксперт

"Если мы сделаем это быстро, то под напором вода разлетится повсюду. Она может попасть не только во впускной тракт двигателя, но и на электронику. Если это не новый автомобиль, значит, жгут проводов находится не в лучшем состоянии.

Быстро передвигаться по глубокой воде можно только на моторной лодке, но не на машине", - подчеркнул Ванкс.

Если в двигатель попала вода, то последствием будет серьезная поломка, рассказал Угис Иевиньш, представитель страховой компании Balta KASKO: "Практика показывает, что ремонт стоит около 2000 евро. Конечно, для новых машин сумма будет больше, для старых - чуть меньше, но это недешевый ремонт".

Дорога обычно имеет небольшой уклон, поэтому ехать нужно по самой высокой точке. Если видно, что обочина дороги наклонена вниз, то следует ехать по более высокой точке. Разумеется, следует уважать других участников дорожного движения, поскольку волны воды от другого автомобиля также могут представлять опасность для транспортных средств.

"Если я в машине повышенной проходимости, которая может проехать где угодно, и еду быстро - это полнейший эгоизм. Можно проехать, а можно проехать медленно. Для вас это ничего не изменит, но вы не сделаете ситуацию более опасной для других", -пояснил Ванкс.

В дни, когда в Латвии бушевала гроза и шли проливные дожди, в Государственную пожарно-спасательную службу поступило более 200 звонков с просьбой помочь вытащить застрявшую машину на затопленной улице. В службах обращают внимание на то, что выезжают только в таких случаях, когда человек не может самостоятельно выйти из автомобиля или существует угроза здоровью.

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