Как водителю проехать лужу, чтобы не повредить машину? Советует эксперт

Езда на автомобиле по затопленной дороге может быть опасной и привести к серьезным повреждениям автомобиля. Чтобы снизить риски, важно соблюдать меры предосторожности, рассказал Латвийскому телевидению руководитель Школы безопасного вождения Янис Ванкс, сообщает портал Lsm.lv.
Во время сильного дождя водители должны оценить ситуацию, чтобы понять, есть ли возможность объезда лужи. Рекомендуется остановиться и проверить ее глубину. Один из способов определить глубину лужи - посмотреть на бордюр. Если вода находится выше него, лучше не ехать.
"Если до бордюра, а это значит, что это может быть высота среднестатистического автомобильного порога, то мы все равно можем медленно проехать. Если же это очень глубокая лужа и других дорог нет, то, к сожалению, придется припарковаться и ждать, пока ситуация как-то разрешится, потому что заезжать в лужу и оставаться там будет однозначно еще неприятнее и дольше. Мы все равно никуда не поедем, и вряд ли машина куда-то поедет", - объяснил Ванкс.
Самое худшее, что может случиться в глубокой воде - это гидроудар двигателя.
Это означает, что в двигатель попала вода. Если видно, что можно проехать через лужу, то делать это следует медленно, так как если ехать по ней на большой скорости, то можно повредить машину.
"Если мы сделаем это быстро, то под напором вода разлетится повсюду. Она может попасть не только во впускной тракт двигателя, но и на электронику. Если это не новый автомобиль, значит, жгут проводов находится не в лучшем состоянии.
Быстро передвигаться по глубокой воде можно только на моторной лодке, но не на машине", - подчеркнул Ванкс.
Если в двигатель попала вода, то последствием будет серьезная поломка, рассказал Угис Иевиньш, представитель страховой компании Balta KASKO: "Практика показывает, что ремонт стоит около 2000 евро. Конечно, для новых машин сумма будет больше, для старых - чуть меньше, но это недешевый ремонт".
Дорога обычно имеет небольшой уклон, поэтому ехать нужно по самой высокой точке. Если видно, что обочина дороги наклонена вниз, то следует ехать по более высокой точке. Разумеется, следует уважать других участников дорожного движения, поскольку волны воды от другого автомобиля также могут представлять опасность для транспортных средств.
"Если я в машине повышенной проходимости, которая может проехать где угодно, и еду быстро - это полнейший эгоизм. Можно проехать, а можно проехать медленно. Для вас это ничего не изменит, но вы не сделаете ситуацию более опасной для других", -пояснил Ванкс.
В дни, когда в Латвии бушевала гроза и шли проливные дожди, в Государственную пожарно-спасательную службу поступило более 200 звонков с просьбой помочь вытащить застрявшую машину на затопленной улице. В службах обращают внимание на то, что выезжают только в таких случаях, когда человек не может самостоятельно выйти из автомобиля или существует угроза здоровью.
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