"Если я упаду, то останусь здесь и утону", - говорит Унда Гегере, руководитель приюта для малых животных, который находится в ведении Клинического института ветеринарно-медицинского факультета Латвийского университета бионаук и технологий, пробираясь по его затопленной территории.

Мы приехали в приют для малых животных на улице Хелманя, 8, около полудня, и здесь уже кипела работа.

Подъездная дорога к приюту теперь превратилась в большое озеро. Между постройками курсируют лодки, нагруженные гранулами, деревянными поддонами, мокрыми одеялами, пропитавшимся водой кормом и другими вещами.