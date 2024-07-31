Как сообщила агентству LETA пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите, министр внутренних дел Рихард Козловскис уже выразил обеспокоенность Латвии тем, как это решение может повлиять на нашу безопасность и безопасность наших союзников и насколько оно соответствует нормам ЕС. Поэтому Латвия вместе с другими государствами-членами ЕС обратилась в Еврокомиссию за разъяснениями относительно соответствия венгерского решения законодательству ЕС.

Пресс-секретарь МИД отметила, что параллельно посольство Латвии в Венгрии занимается сбором фактов на месте в Будапеште. Выводы будут переданы в МИД. С другой стороны, что касается недовольства министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто критикой со стороны балтийских стран решения Будапешта облегчить въезд в страну российским и белорусским гражданам, Эглите подчеркнула, что МИД не признает обвинения в клевете или кампаниях и подобные заявления. Она подчеркнула, что Латвия так не ведет свою внешнюю политику.

Как сообщалась, Сийярто назвал критику стран Балтии "пропагандой", основанной на "ребяческой лжи", поскольку гражданам России и Беларуси по-прежнему необходимы визы для въезда в Шенгенскую зону, а вид на жительство можно получить только в установленном законом порядке, пишет Budapest Times.

Сийярто добавил, что выдача вида на жительство и подобные процедуры находятся в компетенции каждой страны, причем аналогичными правами обладают власти Латвии, Литвы и Эстонии.

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