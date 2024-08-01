Видео Вступает в силу новая система OCTA. Изменятся ли цены?

Предыдущий порядок полиса OCTA Bonus-Malus действовал в Латвии с 2006 года. Однако новый порядок значительно облегчит работу не только государствам, но и населению.

Отныне при путешествии или переезде в другую страну, например в Данию, жителям больше не придется объяснять страховщикам этой страны, что такое система Bonus-Malus.

"Если мы скажем датчанам, что у вас 15-й класс Bonus-Malus, они пожмут плечами и попросят предоставить водительский стаж. С новой системой мы облегчим эту процедуру. Система Bonus-Malus была уникальной - это местное решение. Вторая причина ее отмены заключалась в том, что она слишком сложна. В Латвии только 10 человек понимают эту систему", - рассказал Янис Абашинс.

Самый главный вопрос, который, безусловно, волнует автовладельцев - изменятся ли и цены при изменении порядка оценки полиса? Абашинс отметил, что цена будет зависеть от каждого страховщика.

При оценке рисков своих клиентов страховщики по-прежнему будут учитывать страховую историю владельца или зарегистрированного держателя транспортного средства, которая включает в себя прошлые страховые случаи и показатели числа страховых дней, а также другие критерии/факторы риска, которые каждый страховщик определяет по своему усмотрению (например, наличие у владельца штрафных баллов, цель и место использования транспортного средства и т. д.).

История личного страхования будет собирать данные с 1 мая 2004 года и будет доступна бесплатно на сайте Латвийского бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) и в приложении LTAB OCTA всем владельцам или зарегистрированным держателям транспортных средств.

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