Скандал в Музыкальной академии: отстраненный преподаватель Кронлакс не будет восстановлен на работе

В ходе судебного разбирательства добавилось требование признать увольнение недействительным. Сам Кронлакс в судебных заседаниях не участвовал, его интересы представлял адвокат, как и интересы вуза.

Судья Рижского городского суда Санита Стракше отклонила иск профессора.

Первым на суде выступил адвокат Кронлакса Андрис Лаздиньш, который отметил, что его клиент признал, что его действия и отсутствие границы между профессиональным и личным нарушали этические нормы, пожалел об этом и обещал больше так не делать, подал в отставку с должности сенатора вуза, получил наказание. Речь идет о том, что Кронлакс уже был наказан дисциплинарно за конкретные нарушения, поэтому все остальные действия в отношении него со стороны вуза являются нарушением запрета на двойное наказание.

Юрист университета Татьяна Юркевича ответила адвокату в суде, что в деле Кронлакса все было юридически обоснованно. С момента возникновения проблемы объем информации постоянно увеличивался. Когда 27 февраля Кронлакс был наказан, было известно о заявлении только одной студентки, Алисе. Не было подозрений, что пострадали еще несколько нынешних и бывших студенток. 19 марта, когда руководство вуза издало приказ об увольнении Кронлакса, еще от четырех студенток поступили сообщения о его неэтичном поведении. Кронлакс годами смешивал работу преподавателя с личными делами, что могло отразиться на качестве учебы и оценках.

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