Пентагон аннулировал сделку со следствием, заключенную обвиняемыми в организации терактов 11 сентября

Мохаммед и его соратники Валид Мухаммед Салих Мубарак бин Атташ и Мустафа Ахмед Адам аль-Хавсави согласились признать свою вину в обмен на пожизненное заключение вместо смертной казни.

Об этой сделке стало известно в среду. Возмущение по этому поводу выразили несколько родственников убитых во время терактов 11 сентября, раскритиковали его и правящие политики от республиканцев.

"Я решил, что, учитывая важность решения о заключении досудебного соглашения с обвиняемыми (...) ответственность за такое решение должна лежать на мне", - говорится в меморандуме Остина, направленном Сьюзан Эскалиер, которая курировала это дело.

Дела Мохаммеда и его сообщников уже много лет находятся в состоянии досудебного маневрирования, а обвиняемые - в заключении на американской военной базе Гуантанамо на территории Кубы.

Сделка о признании вины подверглась критике со стороны сенатора Джеймса Вэнса, выдвинутого Дональдом Трампом в вице-президенты от республиканцев, который заявил на предвыборном митинге: "Нам нужен президент, который убивает террористов, а не договаривается с ними".

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что это соглашение - это "пощечина" семьям жертв терактов. Республиканец Майк Роджерс, Председатель комитета по вооруженным силам Палаты представителей республиканец Майк Роджерс назвал соглашения "бесстыдными".

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