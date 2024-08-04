Извергается вулкан Этна. Нарушено воздушное сообщение

В международном аэропорту Катании задержаны, отменены и перенаправлены некоторые рейсы из-за дыма, поднимающегося в воздух из-за извержения вулкана Этна. Дым влияет на видимость пилотов.

Близлежащие города также покрыты черным вулканическим пеплом.

Катания расположена на восточном побережье Сицилии, у подножия самого активного вулкана Европы Этны.

Некоторые полеты отменены, а другие перенаправлены в другие аэропорты острова, такие как Палермо и Комизо.

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