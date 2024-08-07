Международное расследование раскрыло покушение на убийство пограничника в Даугавпилсе

1 августа 2023 года вышеупомянутый гражданин Латвийской Республики 1990 года рождения был задержан и помещен под стражу. Ранее мужчина уже попадал в поле зрения полиции за незаконный оборот алкогольных напитков и табачных изделий, а также за хранение, перемещение, передачу или реализацию товаров или других ценностей, подлежащих таможенному оформлению на таможенной территории Латвийской Республики.

При этом на территории Украины в качестве подозреваемых были задержаны три человека - мужчины 1998, 1983 и 1988 годов рождения.

Благодаря активному сотрудничества с правоохранительными органами Украины 13 мая этого года уголовное производство в отношении гражданина Латвии было выделено в отдельное уголовное производство и направлено в прокуратуру Латгальского судебного округа для выяснения обстоятельств и возбуждения уголовного преследования.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!