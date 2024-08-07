Международное расследование раскрыло покушение на убийство пограничника в Даугавпилсе

13 мая текущего года сотрудники полиции передали в прокуратуру для возбуждения уголовного дела уголовный процесс в отношении члена организованной группы - гражданина Латвийской Республики 1990 года рождения - за покушение на убийство сотрудника Государственной пограничной службы в 2020 году.
Масштабное международное расследование установило, что к этому уголовному преступлению причастна организованная на международном уровне группа лиц, состоящая из граждан Латвии, Литвы и Украины. Следствие по основному уголовному делу продолжается.
6 ноября 2020 года в Даугавпилсе произошло покушение на убийство сотрудника Государственной пограничной охраны. В тот же день в отделе по борьбе с особо тяжкими серийными преступлениями был начат уголовный процесс.
В ходе расследования было установлено, что преступление имело видимые признаки заказного и связанного с международной организованной группой.
В ходе масштабного расследования осуществлялось активное сотрудничество с Генеральной прокуратурой Латвийской Республики (Евроюст), региональными подразделениями Государственной полиции и зарубежными правоохранительными органами.
Была создана совместная следственная группа с украинскими правоохранительными органами. В ходе расследования было установлено, что к преступлению причастна международная организованная группа, состоящая из граждан Латвии, Литвы и Украины.
Проводя расследования как в Латвии, так и в Украине, следователи получили информацию о нескольких членах организованной группы, в том числе установили личности нескольких членов организованной группы.
1 августа 2023 года вышеупомянутый гражданин Латвийской Республики 1990 года рождения был задержан и помещен под стражу. Ранее мужчина уже попадал в поле зрения полиции за незаконный оборот алкогольных напитков и табачных изделий, а также за хранение, перемещение, передачу или реализацию товаров или других ценностей, подлежащих таможенному оформлению на таможенной территории Латвийской Республики.
При этом на территории Украины в качестве подозреваемых были задержаны три человека - мужчины 1998, 1983 и 1988 годов рождения.
Благодаря активному сотрудничества с правоохранительными органами Украины 13 мая этого года уголовное производство в отношении гражданина Латвии было выделено в отдельное уголовное производство и направлено в прокуратуру Латгальского судебного округа для выяснения обстоятельств и возбуждения уголовного преследования.
Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.
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