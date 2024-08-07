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Международное расследование раскрыло покушение на убийство пограничника в Даугавпилсе

rus.tvnet.lv
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Фото: Ieva Čīka/LETA

13 мая текущего года сотрудники полиции передали в прокуратуру для возбуждения уголовного дела уголовный процесс в отношении члена организованной группы - гражданина Латвийской Республики 1990 года рождения - за покушение на убийство сотрудника Государственной пограничной службы в 2020 году.

Масштабное международное расследование установило, что к этому уголовному преступлению причастна организованная на международном уровне группа лиц, состоящая из граждан Латвии, Литвы и Украины. Следствие по основному уголовному делу продолжается.

6 ноября 2020 года в Даугавпилсе произошло покушение на убийство сотрудника Государственной пограничной охраны. В тот же день в отделе по борьбе с особо тяжкими серийными преступлениями был начат уголовный процесс.

В ходе расследования было установлено, что преступление имело видимые признаки заказного и связанного с международной организованной группой.

В ходе масштабного расследования осуществлялось активное сотрудничество с Генеральной прокуратурой Латвийской Республики (Евроюст), региональными подразделениями Государственной полиции и зарубежными правоохранительными органами.

Была создана совместная следственная группа с украинскими правоохранительными органами. В ходе расследования было установлено, что к преступлению причастна международная организованная группа, состоящая из граждан Латвии, Литвы и Украины.

Проводя расследования как в Латвии, так и в Украине, следователи получили информацию о нескольких членах организованной группы, в том числе установили личности нескольких членов организованной группы.

1 августа 2023 года вышеупомянутый гражданин Латвийской Республики 1990 года рождения был задержан и помещен под стражу. Ранее мужчина уже попадал в поле зрения полиции за незаконный оборот алкогольных напитков и табачных изделий, а также за хранение, перемещение, передачу или реализацию товаров или других ценностей, подлежащих таможенному оформлению на таможенной территории Латвийской Республики.

При этом на территории Украины в качестве подозреваемых были задержаны три человека - мужчины 1998, 1983 и 1988 годов рождения.

Благодаря активному сотрудничества с правоохранительными органами Украины 13 мая этого года уголовное производство в отношении гражданина Латвии было выделено в отдельное уголовное производство и направлено в прокуратуру Латгальского судебного округа для выяснения обстоятельств и возбуждения  уголовного преследования.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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