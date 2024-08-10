В Эстонии раненый медведь напал на охотника; мужчину доставили в больницу

"Однако специалистам больницы удалось спасти палец", - похвалил пострадавший и машину скорой помощи, и персонал больницы за хорошую работу.

В пятницу, 9 августа, мужчина уже выписался из больницы и вернулся домой. На вопрос, поступил ли бы он в по-другому, охотник ответил, что, возможно, это был урок, но с таким хобби, как охота, всегда есть риски, которые следует учитывать.

"Даже если бы у меня был с собой пистолет, все произошло так быстро, что я бы не успел его применить. У меня было время только подумать, бежать или стоять на месте", - отметил он.

"Могу сказать, что 5 августа - мой второй день рождения!", - считает охотник.

Популяция медведей в этом районе высокая

Утром охотники поймали скрывавшегося в лесу раненого медведя. "Он углубился в лес примерно на километр. Его дни там были сочтены, но нам пришлось приложить немало усилий, чтобы вывезти его. Техника и транспортные средства также застряли в этом процессе", - сказала Анна Мианисте, председатель охотничьего общества Кикла. Медведю было три-четыре года, и он весил около 140 килограммов.

– "Охота на медведя – опасное занятие, и ее нельзя проводить без оружия", - сказала председатель охотничьего объединения.

По словам Мианисте, в Ида-Вирумаа много медведей, поэтому с каждым годом их разрешается отстреливать все больше и больше. В прошлом году в округе разрешили отстрелить 13 медведей, в прошлом году - 15, а сейчас - 17.

"Только в нашем охотничьем угодье водится восемь-десять медведей. Когда мы организовали охоту на лося, каждое второе животное оказалось медведем", - рассказала женщина.

В Эстонии сезон охоты на бурого медведя длится с 1 августа по 31 октября, и за это время Департамент окружающей среды разрешил охоту на 94 медведя. Если некоторые медведи нанесут особый урон, количество животных, на которых предстоит охотиться, может быть увеличено еще на восемь.

К 6 августа в Эстонии уже было добыто 32 медведя.

Общая популяция медведей в Эстонии в настоящее время оценивается в 900-950 животных.

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