В Эстонии раненый медведь напал на охотника; мужчину доставили в больницу

В начале этой недели в Эстонии произошел неприятный инцидент, в результате которого был ранен охотник на медведей. В Эстонии уже некоторое время идет сезон охоты на медведей, и к нему подключилось и Общество охотников в местечке Киикла, но молодой медведь, которого после первого выстрела считали мертвым, оказался всего лишь раненым и атаковал.
Друг пострадавшего несколько сбивчиво рассказывает о произошедшем местной прессе, но видно, что охотник тоже не был полностью безупречен в своих действиях, так как стрелял в медведя через кусты и не смог быть совершенно уверенным в точном попадании. Позже он пошел искать убитого медведя, но не нашел его в положеном месте.
Мужчина позвал на помощь друга с собакой, и через некоторое время они оба нашли в кустах раненого медведя.
Когда один из них подошел к медведю совсем близко, причем без оружия, вместо того чтобы бежать, он решил попытаться отпугнуть животное криком, понимая, что убежать далеко все равно не удастся.
Медведь набросился на охотника и сбил его с ног. Невооруженному мужчине не оставалось ничего другого, кроме как попытаться руками защитить хотя бы лицо.
Нападение произошло в понедельник, 5 августа, но в четверг, 8 августа, около полудня охотник уже мог сказать, что полуторачасовая операция прошла успешно. Мизинец руки также был сломан во время нападения медведя, и ему грозила ампутация.
"Однако специалистам больницы удалось спасти палец", - похвалил пострадавший и машину скорой помощи, и персонал больницы за хорошую работу.
В пятницу, 9 августа, мужчина уже выписался из больницы и вернулся домой. На вопрос, поступил ли бы он в по-другому, охотник ответил, что, возможно, это был урок, но с таким хобби, как охота, всегда есть риски, которые следует учитывать.
"Даже если бы у меня был с собой пистолет, все произошло так быстро, что я бы не успел его применить. У меня было время только подумать, бежать или стоять на месте", - отметил он.
"Могу сказать, что 5 августа - мой второй день рождения!", - считает охотник.
Популяция медведей в этом районе высокая
Утром охотники поймали скрывавшегося в лесу раненого медведя. "Он углубился в лес примерно на километр. Его дни там были сочтены, но нам пришлось приложить немало усилий, чтобы вывезти его. Техника и транспортные средства также застряли в этом процессе", - сказала Анна Мианисте, председатель охотничьего общества Кикла. Медведю было три-четыре года, и он весил около 140 килограммов.
– "Охота на медведя – опасное занятие, и ее нельзя проводить без оружия", - сказала председатель охотничьего объединения.
По словам Мианисте, в Ида-Вирумаа много медведей, поэтому с каждым годом их разрешается отстреливать все больше и больше. В прошлом году в округе разрешили отстрелить 13 медведей, в прошлом году - 15, а сейчас - 17.
"Только в нашем охотничьем угодье водится восемь-десять медведей. Когда мы организовали охоту на лося, каждое второе животное оказалось медведем", - рассказала женщина.
В Эстонии сезон охоты на бурого медведя длится с 1 августа по 31 октября, и за это время Департамент окружающей среды разрешил охоту на 94 медведя. Если некоторые медведи нанесут особый урон, количество животных, на которых предстоит охотиться, может быть увеличено еще на восемь.
К 6 августа в Эстонии уже было добыто 32 медведя.
Общая популяция медведей в Эстонии в настоящее время оценивается в 900-950 животных.
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