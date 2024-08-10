ВСУ, возможно, вошли и в Белгородскую область

Как сообщает украинская общественная телекомпания "Суспільне", аналитики платформы VoxCheck подтвердили, что опубликованное видео было снято в Порозе возле сельского клуба, однако дата его съемок неизвестна.

От клуба до украинской границы около трех километров.

Неизвестно, является ли ввод украинского подразделения в Пороз рейдом или расширением операции, проводимой на территории России.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что есть "противоречивая информация" о происходящем.

Россия объявила в субботу, что начинает "антитеррористическую операцию" в Курской, Белгородской и Брянской областях, граничащих с Украиной, после того как украинские войска вошли в Курскую область пять дней назад. "Антитеррористическая операция" означает, что правительство может переселять жителей, контролировать телефонную связь и конфисковывать транспортные средства.

В Минобороны России сообщили, что бои продолжаются в районе Суджи, который расположен примерно в десяти километрах от украинской границы и является важным транзитным пунктом газопровода для экспорта российского природного газа в Европу.

Беларусь, которая поддерживает вторжение России в Украину, хотя и не направляла туда свои войска, также объявила в субботу об усилении сил возле украинской границы после того, как были сбиты запущенные с территории Украины беспилотники.

Тем временем Россия продолжает полномасштабное вторжение в Украину, начавшееся два с половиной года назад. В пятницу в Константиновке Донецкой области ракета попала в супермаркет, в результате чего по меньшей мере 14 человек погибли и 44 получили ранения. Среди погибших двое детей.

Украинская сторона не комментирует операцию своих сил в Курской области.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби признал в пятницу, что США находятся в контакте с коллегами в Украине, но не стал вдаваться в подробности, лишь подчеркнув, что "конечная цель - помочь Украине защитить себя".

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