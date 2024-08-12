Застрявшие в Испании подростки уже в понедельник вернутся в Латвию

В субботу была начата и процедура репатриации 66 туристов из той группы путешественников, которые на автобусе организаторов поездки отправились обратно из Португалии в Латвию, но у автобуса возникли технические проблемы и у туроператора нет возможности доставить путешественников домой.

Репатриация трех групп путешественников была начата в связи с неспособностью предприятием Fisom выполнять обязательства и констатированными у коммерсанта проблемами с ликвидностью.

81 путешественник начал путь домой из кемпинга в Испании в пятницу, 9 августа, на двух автобусах. В понедельник оба автобуса доберутся до Риги.

Принимая во внимание, что во Франции возникли серьезные технические проблемы и у автобуса, который вез группу туристов Fisom из Португалии, и у организаторов поездки не было других возможностей продолжить путь и обеспечить выполнение обязательств, РТАС в сотрудничестве с консульским департаментом МИД в субботу, 10 августа, начал репатриацию в Латвию и этих 64 путешественников, среди которых 55 - несовершеннолетние лица.

Как уже сообщал TVNET, в Испании застряли более 100 несовершеннолетних из Латвии, которые на автобусе направлялись в лагерь для серфинга в Португалии, но до пункта назначения так и не доехали. Организаторы лагеря из туристической компании Fisom.lv бросили детей в Испании, не идут на коммуникацию и не отвечают на звонки, а родители обратились в РТАС и МИД, чтобы не только вернуть своих детей домой, но и предупредить об этой компании других.

Оставив один автобус, остальные путешественники остановились в Барселоне. Причина этого участникам поездки неизвестна.

"Был ночлег в Барселоне на улице, ночлег у шоссе в Мадриде, на заправке, теперь мы здесь. Мы все спим в палатках. В Испании +38 градусов", - рассказал один из подростков, находившихся в испанском городке Буэндиа.

Центр по защите прав потребителей приостановил лицензию туроператора Fisom, сообщили в РТАС.

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