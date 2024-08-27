Программа: не все местные жители понимают, зачем укреплять восточную границу

Министерство обороны Латвии в небольшом городке Голышево показало журналистам барьеры, которые должны помешать передвижению военной техники.

LTV провело опрос местных жителей и спросило знают ли они что-то об инфраструктуре, которую строят на границе.

"Нет. Я не слышал ничего подобного", - сказал местный житель Руслан.

"Это смешно. Зачем этот забор вообще нужен? Здесь в Голышево очень мало латышей. Поэтому никакой агрессии по отношению к России здесь нет. Даже наоборот", - уверена Ивета.

"Для чего этот забор? От этого что-то измениться? Кому надо, он этот забор, я думаю, тоже снесет. Я не знаю, куда-то деньги надо вкладывать", - уверена Марина.

"Все эти заборы или, как их называют, “зубы дракона”, которые он строит... Сами понимаете, если это война, то это война. Подобная трата денег ничему не поможет", - поделился мыслями Виктор.

Исследователь проблем коммуникации Сандра Спрудзане рассказала, в чем могут быть причины такого отношения, кроме российской пропаганды.