На границе Латвии и РФ строится линия обороны, которая вызвала больной интерес у иностранных СМИ. А Латвийское телевидение устроило небольшой опрос и узнало, что думает о строительстве оборонных сооружений местные жители. Об этом сообщает портал LSM+.
Программа: не все местные жители понимают, зачем укреплять восточную границу
Министерство обороны Латвии в небольшом городке Голышево показало журналистам барьеры, которые должны помешать передвижению военной техники.
LTV провело опрос местных жителей и спросило знают ли они что-то об инфраструктуре, которую строят на границе.
"Нет. Я не слышал ничего подобного", - сказал местный житель Руслан.
"Это смешно. Зачем этот забор вообще нужен? Здесь в Голышево очень мало латышей. Поэтому никакой агрессии по отношению к России здесь нет. Даже наоборот", - уверена Ивета.
"Для чего этот забор? От этого что-то измениться? Кому надо, он этот забор, я думаю, тоже снесет. Я не знаю, куда-то деньги надо вкладывать", - уверена Марина.
"Все эти заборы или, как их называют, “зубы дракона”, которые он строит... Сами понимаете, если это война, то это война. Подобная трата денег ничему не поможет", - поделился мыслями Виктор.
Исследователь проблем коммуникации Сандра Спрудзане рассказала, в чем могут быть причины такого отношения, кроме российской пропаганды.
"Общественность не доверяет ни правительству, ни Сейму, как показывают данные опроса, поэтому они доверяют местным СМИ, но и местные СМИ довольно мало уделяют времени освещению и разъяснению этой проблемы", - сказала она.
"Думаю, здесь можно говорить шире о том, как формируются общественные настроения. На это влияет и экономическое и социальное развитие", - сказал министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные").
В Миноборны также подчеркивают, что строительство инфраструктуры на границе помогает местной экономики, поскольку строительные работы ведут местным предпринимателям.
"Укрепление границы - нужно прежде всего для того, чтобы мы дали четкий сигнал о том, что мы сдерживаем, что мы встанем и защитим первый сантиметр своей земли, что регион безопасен. Своей готовностью, своей домашней работой мы укрепляем регион. Я думаю, что это главное послание", - подчеркнул Спрудс.
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