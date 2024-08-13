Видео Солдаты ВСУ опубликовали видео с улиц российского города Суджи

Так, например, на одном из видео украинский боец ​​идет по одной из улиц города.

"Мы прошли почти всю Суджу. Где прячутся [российские войска], я понятия не имею. Мы почти в центре", - утверждает солдат.

На другом видео, опубликованном в Интернете, украинские военнослужащие едут на броневике по главной улице Суджи.

Украинская армия в настоящее время контролирует 28 населенных пунктов Курской области с населением около 2000 человек, сообщил исполняющий обязанности губернатора области Алексей Смирнов в докладе российскому диктатору Владимиру Путину в понедельник, 12 августа.

По словам Смирнова, украинская армия проникла на территорию Курской области на глубину 12 километров, а ширина наступления достигает 40 километров.

121 тысяча жителей уже бежали или были эвакуированы из своих домов, власти планируют эвакуировать еще 180 тысяч.

Как сообщалось, украинская армия начала наступление в Курской области 6 августа, прорвав российскую границу в Сужском районе, а затем начав стремительное наступление и на сопредельных территориях.

Представляю как рвет жопы от этого видео и у ваты и у хорошерусского блядва.

Суджа – Украина☺️ pic.twitter.com/5iyPlwVr0n — восхищённый болгарин™ (@dedzaebal) August 12, 2024

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!