Окружной суд отменил ранее установленный арест Бабенко, подозреваемого в подготовке убийства полицейского

В среду и четверг по адресам, связанным с подозреваемыми, проводились следственные действия и оперативные мероприятия. В общей сложности обыски были проведены в пяти домах и десяти автомобилях. В ходе обысков было изъято 53 000 евро наличными, а также пять предметов, похожих на огнестрельное оружие, два из которых, предположительно, являются настоящим огнестрельным оружием с боевыми патронами, а один - с глушителем.

Кроме того, у этих лиц было обнаружено и изъято около 17 килограммов марихуаны, примерно 40 различных носителей информации, два глушителя радиосигналов, которые являются предметами стратегического значения, две рации, оптический прицел ночного видения, а также элементы униформы государственной и муниципальной полиции.

Полиция считает, что некоторые из изъятых предметов могли предназначаться для совершения преступления.

Уголовное дело возбуждено по факту подготовки к убийству, что связано с выполнением жертвой своих служебных и профессиональных обязанностей. За подобное преступление законом предусмотрено пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.

По делу продолжается активное расследование, поэтому более детальная информация не предоставляется.

На вопрос, помнит ли он еще случаи попыток или подозрений в покушении на убийство должностного лица Госполиции, Гришин не стал отрицать, что за 30 лет службы такие инциденты были, в том числе с пострадавшими среди сотрудников правоохранительных органов.

"Хочу напомнить тем, кто забыл, что закон имеет силу. И если у кого-то возникнет хоть малейшая мысль каким-либо образом выступить против сотрудников полиции, наши действия будут строгими и жесткими, но в рамках закона", - подчеркнул Гришин.

Согласно видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, бизнесмен Александр Бабенко, проходящий по делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, заявил на заседании суда, что обыск прошел у его сына, подозреваемого в намерении убить Яшина.

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