Из-за наступления ВСУ под Курском РФ перебрасывает часть войск из Украины

В Воронеже беспилотник атаковал военный аэродром на окраине города, сообщают Telegram-каналы. По их данным, под прицел попал и военный аэродром в Борисоглебске, расположенном в 200 километрах к востоку от Воронежа.

Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщает, что Россия выводит часть своих войск с территории Украины, пытаясь организовать ответ на наступление украинской армии в Курской области РФ.

Это первый признак того, что военная операция ВСУ на российской территории побуждает Москву отводить подразделения, участвовавшие в полномасштабном российском вторжении в Украину, говорят официальные лица.

Американские аналитики пока не определили, сколько войск перебрасывается в Россию и как это может повлиять на боевые действия в Украине. Но передислокация российских войск подтверждает справедливость заявлений украинских официальных лиц, утверждающих, что операция на российской территории вынудила Москву вывести свои войска из зоны боевых действий в Украине.

Действия Украины создали "серьезную дилемму" для российского диктатора Владимира Путина, заявил во вторник журналистам президент США Джо Байден.

Президент отметил, что администрация США находится в постоянном контакте с украинцами и что его регулярно информируют о происходящем.

Администрация Байдена указывает, что до последних событий не получала от Украины никаких уведомлений о намерении перенести боевые действия на российскую территорию.

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