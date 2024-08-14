Видео Задержанных в Беларуси молодых людей использовали для пропаганды и отправили домой

Разрешение вернуться домой латвийская молодежь получила только после того, как дала восхваляющие Беларусь интервью телеканалам.

Этот пропагандистский материал был показан по белорусским каналам вчера, 13 августа.

"К нам отнеслись хорошо, претензий нет", - рассказал белорусскому журналисту один из задержанных молодых людей.

По мнению директора Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО Яниса Сартса произошедшее, скорее всего, было не борьбой с наркотиками, а попыткой белорусского режима улучшить свой имидж.

МИД Латвии вновь напоминает латвийцам не ездить в Беларусь, учитывая возможные провокации со стороны властей и трудности с оказанием там консульской помощи.

Учитывая участие Беларуси в полномасштабных военных действиях России против Украины, усиленную активность вооруженных сил России и Беларуси на территории Беларуси, значительные риски безопасности и непредсказуемое развитие ситуации с безопасностью в ближайшем будущем, латвийским подданным рекомендуют не путешествовать в Беларусь.

МИД акцентирует внимание на том, что путешественники могут подвергаться провокациям белорусских служб и ложно обвиняться в нарушениях белорусских законов, в результате чего они могут быть арестованными. В министерстве добавили, что из-за отсутствия правосудия в Беларуси возможности Латвии оказать таким лицам помощь очень ограничены.

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Видео: Сюжет программы Panorāma

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