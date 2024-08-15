Видео "Местами нет болтов": мужчина обеспокоен новой смотровой вышкой в Кулдиге

В программу Bez Tabu обратился Атварс, недавно посетивший один из самых красивых городов Латвии - Кулдигу.

Там он поднялся на открытую в этом году смотровую башню Pārventas parks. По словам Атварса, в целом он остался доволен видом с башни, но был озадачен, когда присмотрелся к металлическим конструкциям. Мужчина заметил, что в металлических конструкциях не хватает болтов: в основном везде, где в конструкциях были просверлены отверстия, в них были вкручены болты, но некоторые отверстия остались пустыми.

"Я сфотографировал только одну сторону, но на другой стороне этих [винтов] тоже нет. Это похоже на вход. Отверстия просверлены, там должны были быть винты, но эти винты не вставлены. С другой стороны тоже. Я обратил на это внимание. Еще, когда поднимаешься по ступенькам, перила, за которые держишься... На углах закреплены декоративные планки, но в середине есть места для заклепок, а сами заклепки не вставлены. Маленький ребенок мог бы провести рукой по острому углу и просто порезать руки, потому что они закреплены", - рассказал мужчина.

В самоуправлении Кулдигского края заверили, что причин для беспокойства нет - конструкции безопасны. Правда, согласившись с тем, что подобный вид может сбивать с толку, строителям было поручено дополнить конструкции, "чтобы не возникло ложного впечатления отсутствия деталей".

Общая стоимость строительных работ составила 1 007 489 евро, из которых 619 548 тыс. евро выделил Фонд сплочения Европейского союза.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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