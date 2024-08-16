Праздник Риги: в столице ограничено движение. Что следует знать?

Сегодня с 17:00 часов до 21:00 воскресенья, 18 августа, остановка и стоянка транспортных средств будет запрещена по обеим сторонам ул. Калькю, на участке от набережной 11 ноября до Ратушной площади.

С 8:00 часов субботы, 17 августа, до 8:00 воскресенья, 18 августа, будет закрыта зона парковки для средств микромобильности на набережной 11 ноября.

В конце недели, 17 и 18 августа, во время праздника Риги будет запрещено движение электрических самокатов, велосипедов, велорикш и электромобилей на набережной 11 ноября, в Старой Риге и других местах проведения мероприятия.

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