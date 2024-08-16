Видео Галкин показал, как его встретили зрители в Даугавпилсе

Галкин в Instagram опубликовал видео с аудиторией из Даугавпилса - зрители принимали артиста аплодисментами стоя, а также дарили ему цветы.

"Спасибо, замечательные зрители в Даугавпилсе! Был счастлив снова выступать перед вами! Paldies. До встречи!" - написал артист в своем Instagram.

Уже второй сезон билеты на концерты Максима Галкина в Латвии раскупаются за пару дней. Артист завоевал любовь публики не только в Юрмале, но и во многих других городах.

Галкин был одним из первых российских артистов, четко выразивших свою позицию против войны в Украине. Два года назад его объявили "иностранным агентом" в России.

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