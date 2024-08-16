Фото Предпраздничная кутерьма в центре Риги накануне дня рождения столицы

Во время праздника в сотрудничестве с обществом Tavi draugi будет возможность делать пожертвования на поддержку украинцев - как проживающих в Латвии, так и в охваченной войной Украине.

Кульминацией праздника и самым масштабным станет мероприятие "Рига растет" на набережной 11 Ноября, где в честь 823-летия Риги 17 августа состоится главное праздничное действо.

На всей территории от статуи Большого Кристапа до Каменного моста каждый посетитель мероприятия сможет найти себе занятие по душе: написать самое длинное признание в любви к Риге, сфотографироваться в интерактивных фоторамах с рижскими пейзажами, изготовить оригинальную печать в мастерской, принять участие в создании объекта уличного искусства.

Запланированы и специальные мероприятия и аттракционы для детей, а также обширная музыкальная программа для маленьких гостей праздника.

Во второй половине дня на сцене мероприятия выступят различные коллективы, в том числе инди-поп-группа Carnival Youth, а также прозвучит специально созданная для праздничного вечера концертная программа Rīgas sirds.

В конце вечера в 22:30 состоится лазерное шоу танцующих фонтанов, а после него начнется вечеринка вместе с диджеями Томом Гревиньшем и Зане Стоцкой.

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