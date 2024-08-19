24 августа в парке Вингис в Вильнюсе пройдет веселое и задорное меропрятие - Corgi Race ("Бега корги"). На состязаниях, которые проходят уже в третий раз, соберутся более 100 корги, их владельцы, а также любители этой породы. Будут и гости из Латвии. Кстати, еще можно подать заявку.
В эти выходные в Литве состоятся бега корги Corgi Race!
Больше участников в этом году
Ставшие уже традиционными бега корги в столице Литвы - это праздник, полный смеха, улыбок и хорошего настроения. По словам организаторов, на мероприятие приходят не только владельцы, в надежде что их питомец выиграет забег, но и просто желающие развлечься и понаблюдать за игривыми собачками и комичными состязаниями.
"Мы рады, что интерес к Corgi Race растет с каждым годом. На первом мероприятии в 2020 году мы собрали 40 коротколапых бегунов и почти тысячу зрителей в парке Вингис. В прошлом году, после трехлетнего перерыва, бега вновь вернулись в Вильнюс и привлекли еще больше внимания: в состязаниях приняли участие 60 корги и 4000 зрителей, так что понятно, что Вильнюсу нужно такое мероприятие", - говорит один из организаторов Эдвин Мишк.
Заморские гости
В этом году Corgi Race проходят уже в международном масштабе: на данный момент зарегистрирована 21 собака из соседних стран - Латвии, Эстонии и Польши. Латвия на данный момент лидирует с 16 корги! В прошлом году соревнования четвероногих в Вильнюсе уже добились глобального успеха: событие освещали британская общественная телекомпания BBC и канадская CBC.
"Отрадно, что международные средства массовой информации расценивают состязание в Вильнюсе как уникальное событие. BBC, в частности, подчеркнула способность фестиваля объединять людей всех возрастов в веселой семейной атмосфере. В публикации также говорится, что такой уникальный местный праздник вызывает гордость и побуждает местных жителей к участию. Мы верим, что в этом году по мере расширения мероприятия оно привлечет еще больше внимания и признания со стороны зарубежных СМИ, а международный характер события будет способствовать развитию безграничной дружбы между любителями корги", - говорит Довиле Белоусовайте, одна из организаторов Corgi Race.
Новый формат для четвероногих спортсменов
В бегах этого года корги будут бороться за звание самого быстрого бегуна в весовых категориях. Как только будут определены самые быстрые из каждой группы, все они будут соревноваться в гранд-финале, где будут определены самые быстрые корги 2024 года. Владельцам участников также предлагается проявить творческий подход и привести на мероприятие своих любимцев в интересных костюмах - самые нарядные корги на костюмированном параде завоюют звание самого стильного пса.
В этом году также будет новое соревнование - корги-спринт, где один участник будет бежать по отдельной трассе, стремясь преодолеть дистанцию за максимально короткое время. Таким образом, у бегунов-корги будет еще больше возможностей устанавливать личные рекорды и побеждать.
К слову, еще можно зарегистрировать своего питомца на это незабываемое мероприятие! Заявки на участие в бегах корги принимаются до 20 августа здесь.
Corgi Race проводятся с 2020 года. Мероприятие публичное, бесплатное и открыто для всех любителей животных.
ГАЛЕРЕЯ: Corgi Race 2023 в Вильнюсе
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