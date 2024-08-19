В эти выходные в Литве состоятся бега корги Corgi Race!

"Отрадно, что международные средства массовой информации расценивают состязание в Вильнюсе как уникальное событие. BBC, в частности, подчеркнула способность фестиваля объединять людей всех возрастов в веселой семейной атмосфере. В публикации также говорится, что такой уникальный местный праздник вызывает гордость и побуждает местных жителей к участию. Мы верим, что в этом году по мере расширения мероприятия оно привлечет еще больше внимания и признания со стороны зарубежных СМИ, а международный характер события будет способствовать развитию безграничной дружбы между любителями корги", - говорит Довиле Белоусовайте, одна из организаторов Corgi Race.

Фото: Publicitātes foto

Новый формат для четвероногих спортсменов

В бегах этого года корги будут бороться за звание самого быстрого бегуна в весовых категориях. Как только будут определены самые быстрые из каждой группы, все они будут соревноваться в гранд-финале, где будут определены самые быстрые корги 2024 года. Владельцам участников также предлагается проявить творческий подход и привести на мероприятие своих любимцев в интересных костюмах - самые нарядные корги на костюмированном параде завоюют звание самого стильного пса.

Фото: Publicitātes foto

В этом году также будет новое соревнование - корги-спринт, где один участник будет бежать по отдельной трассе, стремясь преодолеть дистанцию ​​за максимально короткое время. Таким образом, у бегунов-корги будет еще больше возможностей устанавливать личные рекорды и побеждать.

К слову, еще можно зарегистрировать своего питомца на это незабываемое мероприятие! Заявки на участие в бегах корги принимаются до 20 августа здесь.



Corgi Race проводятся с 2020 года. Мероприятие публичное, бесплатное и открыто для всех любителей животных.

ГАЛЕРЕЯ: Corgi Race 2023 в Вильнюсе

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