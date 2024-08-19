Лукашенко: Беларусь не будет мешать въезду нелегальных мигрантов в ЕС

"Вы накинули мне петлю на шею в виде санкций, а потом требуете, чтобы я защитил ЕС от этого потока мигрантов? Этого не будет", - сказал Лукашенко.

С 2021 года и белорусский, и российский тоталитарные режимы используют нелегальных мигрантов как инструмент дестабилизации ЕС, предоставляя им визы и транспорт. Основной маршрут нелегальных мигрантов лежит через Беларусь к польской границе.

"Цель - продемонстрировать всей Европе, что внешние границы ЕС не контролируются, что влечет за собой политические последствия [и] укрепление ультраправых, которые обещают дестабилизировать Европу изнутри", - заявил в июне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Польша укрепила границу с Беларусью почти по всей ее длине забором высотой пять с половиной метров и электронным оборудованием для наблюдения. Несмотря на это, нелегальные мигранты ежедневно пытаются проникнуть на польскую территорию.

Только за последние три дня польские пограничники зафиксировали 201 такую попытку.

Тем временем Федеральная полиция Германии, отвечающая за контроль национальных границ, зафиксировала в первом полугодии 3 117 нелегальных мигрантов, проникших через Беларусь. В прошлом году было зафиксировано 11 932 таких нелегалов.

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