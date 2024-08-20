Какие профессии в Латвии находятся "под ударом" у искусственного интеллекта уже сейчас?

По мнению эксперта и консультанта по развитию бизнеса Дениса Воропаева, уже сегодня предприниматели могут серьезно сократить расходы на сотрудников, внедрив искусственный интеллект в различные деловые процессы: "Я много лет работаю в сфере продаж, и порядка половины рабочего дня, а то и 6 из 8 часов уходит на рутинные задачи – ответы на однотипные вопросы, введение данных клиентов в CRM-базы (хранилище данных о клиентах и их покупках). При этом средняя зарплата эксперта по продажам в Латвии – 1500 евро + налоги, и это не считая расходов на программное обеспечение, рабочее оборудование, офис, тренинги, больничные, отпуска и… поиск нового сотрудника и его адаптацию. Для бизнеса это достаточно дорогой сервис. После внедрения ИИ наши сотрудники, например, не сочиняют ответы клиентам с нуля, а используют уже предлагаемый ИИ вариант или даже просто присматривают за тем, как идет коммуникация ИИ с клиентом и не нужно ли подключиться и "перенять управление", - рассказывает Воропаев.