Искусственный интеллект (ИИ) – тренд последнего года, и на различных обучениях по внедрению ИИ в бизнес не был только ленивый. Но, как водится в Латвии, мы часто "прощупываем" почву, но редко когда сразу внедряем новые технологии, отставая в этом вопросе не только от остального мира, но даже от соседней Эстонии. Какие профессиональные направления в Латвии находятся "под ударом" у искусственного интеллекта уже сейчас?
Какие профессии в Латвии находятся "под ударом" у искусственного интеллекта уже сейчас?
По мнению эксперта и консультанта по развитию бизнеса Дениса Воропаева, уже сегодня предприниматели могут серьезно сократить расходы на сотрудников, внедрив искусственный интеллект в различные деловые процессы: "Я много лет работаю в сфере продаж, и порядка половины рабочего дня, а то и 6 из 8 часов уходит на рутинные задачи – ответы на однотипные вопросы, введение данных клиентов в CRM-базы (хранилище данных о клиентах и их покупках). При этом средняя зарплата эксперта по продажам в Латвии – 1500 евро + налоги, и это не считая расходов на программное обеспечение, рабочее оборудование, офис, тренинги, больничные, отпуска и… поиск нового сотрудника и его адаптацию. Для бизнеса это достаточно дорогой сервис. После внедрения ИИ наши сотрудники, например, не сочиняют ответы клиентам с нуля, а используют уже предлагаемый ИИ вариант или даже просто присматривают за тем, как идет коммуникация ИИ с клиентом и не нужно ли подключиться и "перенять управление", - рассказывает Воропаев.
В Латвии в сфере продаж при помощи ИИ уже оптимизируются такие задачи, как:
- Общение с клиентами, причем полностью и 24/7.
Это очень важный аспект, поскольку в современных реалиях клиенты ожидают молниеносных ответов и "забрать клиента" у конкурента, закрыв сделку, сможет тот, кто быстрее и наиболее исчерпывающе ответит на запрос. Естественно, 95% компаний не обеспечивают круглосуточную клиентскую поддержку, хотя, по опыту, именно на выходных и по вечерам, когда у людей свободна голова, закрывается самое большое количество сделок.
- Сохранение и обработка клиентских данных и любых других баз данных в целом.
- Написание текстов и поиск данных для них, что применимо как в коммуникации с клиентами, так и в работе SMM и PR-специалистов.
"Я убежден, что в сфере продаж и клиентской поддержки уже на дистанции 3–5 ближайших лет останутся только самые "акулы". Остальных заменит ИИ, который будет выполнять рутинную работу – уже сегодня за 20 долларов в месяц ИИ выполняет порядка 70% рутинных задач в нашей компании. Функция человека при этом будет заключаться в том, чтобы присматривать за ИИ и выполнять те задачи, которые требуют интеллектуального напряжения", - комментирует Воропаев.
ИИ влияет и на работу специалистов по коммуникации. Не даром в Meta-вселенной сейчас можно поставить значок, что публикация была создана искусственным интеллектом.
"ИИ помогает транскрибировать аудио, накладывать титры на видео, даже делать имитацию аудио из видео эксперта, но на другом языке, и это не говоря уже о создании самих видео. Это ускоряет процесс работы, и так же, как в сфере продаж, вклад со стороны человека требуется на этапе верификации того, что создал ИИ, очеловечивании текстов и адаптации предложенных им идей, - поясняет преподаватель ЛУ, специалист по коммуникации и докторант Мария Воркуль.
- ИИ требует длительного предобучения и все равно пока не может создавать тексты и сценарии на 100% в таком же стиле, как человек, однако как источник начального материала его можно смело использовать.
Так же, как и со специалистами по продажам, это приведет к тому, что на рынке останутся высококлассные профи, способные выдавать оригинальные идеи и контент. Остальные либо уйдут, либо будут работать за очень низкую плату, полностью полагаясь на ИИ. Иными словами, штампуя однообразные материалы".
На мировых рынках ИИ активно используется и в инфлюенсер-маркетинге. Так же, как и с контентом для социальных сетей, ИИ – хороший помощник, которого позитивно воспринимает больше половины (55%) маркетологов. Но при этом 36,7% обеспокоены отсутствием подлинности в контенте инфлюенсеров, а еще 19% - потенциальным недоверием потребителей.
Воркуль отмечает, что и в преподавании необходимо изменение подхода к письменным работам: рефераты, курсовые и дипломные студенты активно пишут при помощи ИИ, и методов борьбы с этим пока немного.
"Я лично перешла на устные экзамены и презентации – это позволяет увидеть, как мыслит ученик на самом деле, и тут ИИ им никак не поможет. Знания либо есть, либо нет". Это важный аспект с точки зрения всего преподавательского процесса, поскольку задача вузов – выдавать хороших специалистов, отбраковывая бестолковых. "В моем профессиональном опыте были такие "спецы", которые писали тендеры почти полностью посредством ChatGPT. Думаю, это "выжившие" "авторы" рефератов и дипломных работ, написанных искусственным интеллектом".
Кроме того, в Латвии медленно, но верно начался процесс перехода на всеобщую автоматизацию процессов, отмечает эксперт по продажам Воропаев. "Например, на прошлой неделе активно обсуждался переход Lido на 100-процентное самообслуживание. В некоторых продуктовых сетях уже есть часы, когда кассиры на кассах вообще не работают. Это ожидаемо, ведь в Латвии уже давно наблюдается недостаток рабочих рук, население активно стареет. Предпринимателям следует серьезно задуматься, как интегрировать ИИ в свои деловые процессы, и пионеры снимут самые сливки".
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