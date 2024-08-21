16 августа и. о. старшего прокурора отдела Генеральной прокуратуры по координации досудебного уголовного процесса и судопроизводства постановил отменить постановление о прекращении уголовного процесса и возобновить досудебное расследование по уголовному делу о нападении на Ханова, сообщили агентству LЕТА в прокуратуре.

В ноябре 2020 года Госполиция начала уголовное производство по статье Уголовного закона о хулиганстве. В уголовном процессе к одному лицу был применен статус подозреваемого.

В мае 2021 года, не установив состава преступления в действиях подозреваемого, Госполиция прекратила уголовный процесс путем выделения из уголовного дела материалов для начала административного делопроизводства.

В сентябре 2021 года указанное постановление было отменено вышестоящим прокурором, который констатировал, что действия лица не оценивались по статье Уголовного закона за разжигание социальной ненависти и розни.

В январе 2022 года, установив отсутствие в действиях подозреваемого признаков состава преступления, предусмотренного данной статьей, полиция приняла решение о прекращении дела.