Генеральная прокуратура возобновила уголовный процесс по факту произошедшего в 2021 году гомофобного нападения на преподавателя Рижского университета им. Страдиня (RSU) Дениса Ханова, сообщили агентству LЕТА в прокуратуре.
ЕСПЧ в действии: Прокуратура возобновила уголовный процесс о гомофобном нападении на педагога RSU
16 августа и. о. старшего прокурора отдела Генеральной прокуратуры по координации досудебного уголовного процесса и судопроизводства постановил отменить постановление о прекращении уголовного процесса и возобновить досудебное расследование по уголовному делу о нападении на Ханова, сообщили агентству LЕТА в прокуратуре.
В ноябре 2020 года Госполиция начала уголовное производство по статье Уголовного закона о хулиганстве. В уголовном процессе к одному лицу был применен статус подозреваемого.
В мае 2021 года, не установив состава преступления в действиях подозреваемого, Госполиция прекратила уголовный процесс путем выделения из уголовного дела материалов для начала административного делопроизводства.
В сентябре 2021 года указанное постановление было отменено вышестоящим прокурором, который констатировал, что действия лица не оценивались по статье Уголовного закона за разжигание социальной ненависти и розни.
В январе 2022 года, установив отсутствие в действиях подозреваемого признаков состава преступления, предусмотренного данной статьей, полиция приняла решение о прекращении дела.
Ханов обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который в июле этого года признал нарушения в связи с запретом на дискриминацию при расследовании гомофобного нападения на него в 2021 году и обязал государство выплатить ему компенсацию в размере 10 000 евро.
Суд вынес решение по делу "Ханов против Латвии", признав нарушение статей 3 и 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод в совокупности со статьей 14 о запрете дискриминации.
Ханов подвергся нападению в 2021 году, когда вместе со своим партнером находился на Кенгарагском рынке. Двое агрессивно настроенных мужчин начали обзывать Ханова и его партнера, ударили Ханова по спине, делали замечания сексуального характера и попытались напасть на него.
В ходе расследования инцидента один из нападавших, личность которого полиции удалось установить, признал, что его действия были продиктованы неприязнью к гомосексуальным людям.
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