В России произошел массовый сбой в работе Telegram, WhatsApp и других приложений

Сообщается, что Telegram не работает также в Казахстане и Узбекистане.

Пользователи отмечают, что в Москве приложение работает, если использовать VPN.

Кроме того, в России также нарушена работа приложения WhatsApp.

В других странах нарушений не наблюдается.

Пользователи в России столкнулись и с проблемами с доступом к "Википедии".

Проблемы затронули также такие приложения связи, как Skype, Steam и Discord.

Директор Общества защиты интернета Михаил Климарев допустил, что московский тоталитарный режим начал блокировать Telegram и WhatsApp.

В свою очередь "Роскомнадзор" заявил, что сбой произошел из-за DDoS-атаки. "21 августа с 14:00 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования фиксировал сбой в работе ряда сервисов на территории России. Сбой связан с DDoS-атакой на российских операторов связи. По состоянию на 15:00 мск атака отражена, сервисы работают в обычном режиме", - цитирует "Медуза" сообщение ведомства.

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