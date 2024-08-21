В России в среду, 21 августа, перестало открываться приложение Telegram, сообщает "Медуза" со ссылкой на DownRadar.
В России произошел массовый сбой в работе Telegram, WhatsApp и других приложений
Сообщается, что Telegram не работает также в Казахстане и Узбекистане.
Пользователи отмечают, что в Москве приложение работает, если использовать VPN.
Кроме того, в России также нарушена работа приложения WhatsApp.
В других странах нарушений не наблюдается.
Пользователи в России столкнулись и с проблемами с доступом к "Википедии".
Проблемы затронули также такие приложения связи, как Skype, Steam и Discord.
Директор Общества защиты интернета Михаил Климарев допустил, что московский тоталитарный режим начал блокировать Telegram и WhatsApp.
В свою очередь "Роскомнадзор" заявил, что сбой произошел из-за DDoS-атаки. "21 августа с 14:00 Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования фиксировал сбой в работе ряда сервисов на территории России. Сбой связан с DDoS-атакой на российских операторов связи. По состоянию на 15:00 мск атака отражена, сервисы работают в обычном режиме", - цитирует "Медуза" сообщение ведомства.
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